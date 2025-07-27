російський удар по Степногірську: загинули двоє мирних мешканців

Після вчорашнього удару російських реактивних систем по прифронтовому селищу Степногірськ на місці зруйнованого будинку виявили тіла 74-річної жінки та 66-річного чоловіка. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Тіла двох людей сьогодні виявили на згарищі на місці зруйнованого росією будинку у Степногірську