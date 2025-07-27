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російський удар по Степногірську: загинули двоє мирних мешканців

Київ • УНН

 • 878 перегляди

У Степногірську Запорізької області виявили тіла 74-річної жінки та 66-річного чоловіка на місці зруйнованого будинку. Загибель сталася внаслідок вчорашнього удару російських реактивних систем залпового вогню по прифронтовому селищу.

російський удар по Степногірську: загинули двоє мирних мешканців

Після вчорашнього удару російських реактивних систем по прифронтовому селищу Степногірськ на місці зруйнованого будинку виявили тіла 74-річної жінки та 66-річного чоловіка. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

Тіла двох людей сьогодні виявили на згарищі на місці зруйнованого росією будинку у Степногірську

- йдеться у дописі.

Федоров пояснив, що вчора росіяни ударили реактивними системами залпового вогню по прифронтовому селищу, внаслідок чого один з будинків було зруйновано і на місці влучання виникла пожежа. У ній загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік.

Доповнення

Вчора внаслідок атаки ворожих дронів у Запорізькому районі спалахнули пожежі. Також було влучання у нежитлову будівлю.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Запорізька область
Іван Федоров
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