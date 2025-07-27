російський удар по Степногірську: загинули двоє мирних мешканців
Київ • УНН
У Степногірську Запорізької області виявили тіла 74-річної жінки та 66-річного чоловіка на місці зруйнованого будинку. Загибель сталася внаслідок вчорашнього удару російських реактивних систем залпового вогню по прифронтовому селищу.
Після вчорашнього удару російських реактивних систем по прифронтовому селищу Степногірськ на місці зруйнованого будинку виявили тіла 74-річної жінки та 66-річного чоловіка. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Деталі
Тіла двох людей сьогодні виявили на згарищі на місці зруйнованого росією будинку у Степногірську
Федоров пояснив, що вчора росіяни ударили реактивними системами залпового вогню по прифронтовому селищу, внаслідок чого один з будинків було зруйновано і на місці влучання виникла пожежа. У ній загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік.
Доповнення
Вчора внаслідок атаки ворожих дронів у Запорізькому районі спалахнули пожежі. Також було влучання у нежитлову будівлю.