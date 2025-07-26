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У Запорізькому районі внаслідок атаки російських дронів виникли пожежі

Київ • УНН

 • 536 перегляди

У Запорізькому районі зафіксовано декілька пожеж внаслідок атаки ворожих дронів. Є влучання у нежитлову будівлю.

У Запорізькому районі внаслідок атаки російських дронів виникли пожежі

Внаслідок атаки ворожих дронів у Запорізькому районі спалахнули пожежі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Зафіксовано декілька пожеж у Запорізькому районі внаслідок атаки росіян

- написав Федоров.

Він також повідомив, що є влучання у нежитлову будівлю.

Нагадаємо

В ніч на 24 липня Запоріжжя, Запорізький та Василівський райони зазнали ворожої атаки. Поранено жінку, пошкоджено господарчі споруди дачних кооперативів та корпус навчального закладу.

21 липня у селищі Степногірськ Запорізької області російські військові атакували цивільну автівку FPV-дронами, внаслідок чого вона згоріла вщент. Водій встиг вистрибнути з автомобіля.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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