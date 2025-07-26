У Запорізькому районі внаслідок атаки російських дронів виникли пожежі
Київ • УНН
У Запорізькому районі зафіксовано декілька пожеж внаслідок атаки ворожих дронів. Є влучання у нежитлову будівлю.
Внаслідок атаки ворожих дронів у Запорізькому районі спалахнули пожежі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Зафіксовано декілька пожеж у Запорізькому районі внаслідок атаки росіян
Він також повідомив, що є влучання у нежитлову будівлю.
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В ніч на 24 липня Запоріжжя, Запорізький та Василівський райони зазнали ворожої атаки. Поранено жінку, пошкоджено господарчі споруди дачних кооперативів та корпус навчального закладу.
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