В Запорожском районе в результате атаки российских дронов возникли пожары

В результате атаки вражеских дронов в Запорожском районе вспыхнули пожары. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Зафиксировано несколько пожаров в Запорожском районе в результате атаки россиян - написал Федоров.

Он также сообщил, что есть попадание в нежилое здание.

Напомним

В ночь на 24 июля Запорожье, Запорожский и Васильевский районы подверглись вражеской атаке. Ранена женщина, повреждены хозяйственные постройки дачных кооперативов и корпус учебного заведения.

21 июля в поселке Степногорск Запорожской области российские военные атаковали гражданский автомобиль FPV-дронами, в результате чего он сгорел дотла. Водитель успел выпрыгнуть из автомобиля.