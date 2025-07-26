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В Запорожском районе в результате атаки российских дронов возникли пожары

Киев • УНН

 • 410 просмотра

В Запорожском районе зафиксировано несколько пожаров в результате атаки вражеских дронов. Есть попадание в нежилое здание.

В Запорожском районе в результате атаки российских дронов возникли пожары

В результате атаки вражеских дронов в Запорожском районе вспыхнули пожары. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Зафиксировано несколько пожаров в Запорожском районе в результате атаки россиян

- написал Федоров.

Он также сообщил, что есть попадание в нежилое здание.

Напомним

В ночь на 24 июля Запорожье, Запорожский и Васильевский районы подверглись вражеской атаке. Ранена женщина, повреждены хозяйственные постройки дачных кооперативов и корпус учебного заведения.

21 июля в поселке Степногорск Запорожской области российские военные атаковали гражданский автомобиль FPV-дронами, в результате чего он сгорел дотла. Водитель успел выпрыгнуть из автомобиля.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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