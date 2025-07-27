российский удар по Степногорску: погибли двое мирных жителей
Киев • УНН
В Степногорске Запорожской области обнаружили тела 74-летней женщины и 66-летнего мужчины на месте разрушенного дома. Гибель произошла в результате вчерашнего удара российских реактивных систем залпового огня по прифронтовому поселку.
После вчерашнего удара российских реактивных систем по прифронтовому поселку Степногорск на месте разрушенного дома обнаружили тела 74-летней женщины и 66-летнего мужчины. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
Тела двух людей сегодня обнаружили на пепелище на месте разрушенного россией дома в Степногорске
Федоров пояснил, что вчера россияне ударили реактивными системами залпового огня по прифронтовому поселку, в результате чего один из домов был разрушен и на месте попадания возник пожар. В нем погибли 74-летняя женщина и 66-летний мужчина.
Дополнение
Вчера в результате атаки вражеских дронов в Запорожском районе вспыхнули пожары. Также было попадание в нежилое здание.