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российский удар по Степногорску: погибли двое мирных жителей

Киев • УНН

 • 368 просмотра

В Степногорске Запорожской области обнаружили тела 74-летней женщины и 66-летнего мужчины на месте разрушенного дома. Гибель произошла в результате вчерашнего удара российских реактивных систем залпового огня по прифронтовому поселку.

российский удар по Степногорску: погибли двое мирных жителей

После вчерашнего удара российских реактивных систем по прифронтовому поселку Степногорск на месте разрушенного дома обнаружили тела 74-летней женщины и 66-летнего мужчины. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Тела двух людей сегодня обнаружили на пепелище на месте разрушенного россией дома в Степногорске

- говорится в сообщении.

Федоров пояснил, что вчера россияне ударили реактивными системами залпового огня по прифронтовому поселку, в результате чего один из домов был разрушен и на месте попадания возник пожар. В нем погибли 74-летняя женщина и 66-летний мужчина.

Дополнение

Вчера в результате атаки вражеских дронов в Запорожском районе вспыхнули пожары. Также было попадание в нежилое здание.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Запорожская область
Иван Федоров
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