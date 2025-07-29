Оккупанты атаковали исправительную колонию в Запорожье: 16 погибших, десятки раненых

В ночь на вторник, 29 июля, россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области, в результате удара 16 человек погибли, еще 35 получили ранения. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

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По его словам, враг 8 раз обстрелял Запорожский район, предварительно, ФАБами, в частности, попал и по исправительной колонии.

Разрушены помещения учреждения. Повреждены частные дома рядом - констатировал Федоров.

Он также рассказал, что всего в течение суток оккупанты нанесли 672 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области - в частности, 81-летняя женщина ранена в результате вражеского обстрела Пологовского района.

"Поступило 24 сообщения о разрушении квартир, частных домов и хозяйственных построек", - резюмировал руководитель ОВА.

Напомним

В Степногорске Запорожской области обнаружили тела 74-летней женщины и 66-летнего мужчины на месте разрушенного дома. Гибель произошла в результате удара российских реактивных систем залпового огня по прифронтовому поселку 26 июля.

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