Смертоносний удар рф по Біленьківській колонії: омбудсман направив звернення до прем’єра з вимогою релокацію установ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, реагуючи на удар по Біленьківській виправній колонії, внаслідок чого загинуло 16 людей, близько 50 - отримали поранення, звернувся до Прем’єр-міністра та міністра юстиції з низкою вимог. Зокрема Лубінець просить вжити невідкладних заходів щодо релокації установ, провести службове розслідування тощо. Про це Лубінець написав у Telegram, передає УНН.

Вночі росія обстріляла Біленьківську виправну колонію №99 — загинуло 16 людей, близько 50 — отримали поранення. Зруйнована їдальня, два гуртожитки та інші приміщення. Вчергове країна-агресор вбила цивільних громадян України. Вчергове вчинила воєнний злочин. Проте в цій ситуації викликає обурення ще й безвідповідальне ставлення виконавчої влади до безпеки людей, які утримуються у місцях несвободи, наближених до районів бойових дій. Колонія, яку обстріляла рф, розташована всього за 20 кілометрів із лінією зіткнення. І раніше, я як Омбудсман України, неодноразово звертався до центральних органів виконавчої влади, Кабінету міністрів України задля того, щоб була організована евакуація людей із місць несвободи - повідомив Лубінець.

Він зазначив, що рекомендації щодо евакуації людей із місць несвободи були вже напрацьовані.

Ба більше, лише два місяці тому, мій представник з прав людини в місцях несвободи Віталій Нікулін порушував це питання на окремій нараді із керівництвом Мін’юсту: заступником міністра юстиції Пікаловим Євгеном та начальником Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Горобцем Євгеном. Зокрема, щодо евакуації саме цього місця несвободи. І який результат? Працівники міністерства взяли інформацію до уваги, організували наради на місцевому рівні, але своєчасних дієвих заходів щодо релокації установи або евакуації людей, як ми бачимо, не було вжито - додав Лубінець.

За його словами, він направив листи до Мін’юсту з вимогою вжити невідкладних заходів щодо релокації установ (евакуації утримуваних осіб); провести службове розслідування, за результатами якого вжити заходів щодо притягнення винних до відповідальності; надати оцінку попереднім діям відповідних службових осіб.

Окрім того, Лубінець направив листа Прем’єр-міністру з вимогою корегувати положення нормативно-правових актів щодо евакуації людей із місць несвободи.

Зміни мають передбачати проведення оцінки стану безпеки перебування ув’язнених в місцях несвободи, а також встановлення безпечної відстані від зони бойових дій. Також потребує розширення перелік органів, які ухвалюють рішення про евакуацію утримуваних - резюмував Омбудсман.

Нагадаємо

Російські війська завдали авіаційного удару по Біленьківській виправній колонії, кількість загиблих в результаті удару збільшилася до 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення.

Згодом у Мін’юсті уточнили, що внаслідок авіаудару рф по колонії загинули 16 засуджених, 44 поранено.