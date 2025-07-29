Смертоносний удар рф по Біленьківській колонії: омбудсман направив звернення до прем’єра з вимогою релокацію установ
Київ • УНН
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Прем'єр-міністра та міністра юстиції з вимогами щодо релокації установ та службового розслідування після обстрілу Біленьківської виправної колонії, де загинуло 16 людей та близько 50 отримали поранення. Він наголосив на безвідповідальному ставленні до безпеки утримуваних осіб у місцях несвободи, розташованих поблизу зони бойових дій.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, реагуючи на удар по Біленьківській виправній колонії, внаслідок чого загинуло 16 людей, близько 50 - отримали поранення, звернувся до Прем’єр-міністра та міністра юстиції з низкою вимог. Зокрема Лубінець просить вжити невідкладних заходів щодо релокації установ, провести службове розслідування тощо. Про це Лубінець написав у Telegram, передає УНН.
Вночі росія обстріляла Біленьківську виправну колонію №99 — загинуло 16 людей, близько 50 — отримали поранення. Зруйнована їдальня, два гуртожитки та інші приміщення. Вчергове країна-агресор вбила цивільних громадян України. Вчергове вчинила воєнний злочин. Проте в цій ситуації викликає обурення ще й безвідповідальне ставлення виконавчої влади до безпеки людей, які утримуються у місцях несвободи, наближених до районів бойових дій. Колонія, яку обстріляла рф, розташована всього за 20 кілометрів із лінією зіткнення. І раніше, я як Омбудсман України, неодноразово звертався до центральних органів виконавчої влади, Кабінету міністрів України задля того, щоб була організована евакуація людей із місць несвободи
Він зазначив, що рекомендації щодо евакуації людей із місць несвободи були вже напрацьовані.
Ба більше, лише два місяці тому, мій представник з прав людини в місцях несвободи Віталій Нікулін порушував це питання на окремій нараді із керівництвом Мін’юсту: заступником міністра юстиції Пікаловим Євгеном та начальником Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Горобцем Євгеном. Зокрема, щодо евакуації саме цього місця несвободи. І який результат? Працівники міністерства взяли інформацію до уваги, організували наради на місцевому рівні, але своєчасних дієвих заходів щодо релокації установи або евакуації людей, як ми бачимо, не було вжито
За його словами, він направив листи до Мін’юсту з вимогою вжити невідкладних заходів щодо релокації установ (евакуації утримуваних осіб); провести службове розслідування, за результатами якого вжити заходів щодо притягнення винних до відповідальності; надати оцінку попереднім діям відповідних службових осіб.
Окрім того, Лубінець направив листа Прем’єр-міністру з вимогою корегувати положення нормативно-правових актів щодо евакуації людей із місць несвободи.
Зміни мають передбачати проведення оцінки стану безпеки перебування ув’язнених в місцях несвободи, а також встановлення безпечної відстані від зони бойових дій. Також потребує розширення перелік органів, які ухвалюють рішення про евакуацію утримуваних
Нагадаємо
Російські війська завдали авіаційного удару по Біленьківській виправній колонії, кількість загиблих в результаті удару збільшилася до 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення.
Згодом у Мін’юсті уточнили, що внаслідок авіаудару рф по колонії загинули 16 засуджених, 44 поранено.