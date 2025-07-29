Смертоносный удар рф по Беленьковской колонии: омбудсмен направил обращение премьеру с требованием релокации учреждений

$41.800.02
48.700.28
ukenru
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
Эксклюзив
14:15 • 12431 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
Эксклюзив
12:17 • 34746 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
11:49 • 87938 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
29 июля, 09:21 • 41438 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 59089 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 150526 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 июля, 05:00 • 63586 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
28 июля, 17:54 • 69906 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 205347 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
28 июля, 13:15 • 87015 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
89%
742мм
Популярные новости
Украина переживает самый тяжелый этап войны, россияне приближаются к ключевым городам на востоке - CNN29 июля, 08:39 • 77309 просмотра
Авиаудар рф по колонии: Минюст уточнил, что погибли 16 осужденных, 44 ранены29 июля, 09:49 • 74488 просмотра
Враг нанес смертоносный удар по Харьковской области, когда люди пришли за гуманитарной помощью - ГСЧС11:23 • 40073 просмотра
кремль отреагировал на ультиматум Трампа о сокращении срока соглашения с 50 до 10 дней11:27 • 50780 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать12:38 • 57361 просмотра
публикации
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать12:38 • 57885 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
Эксклюзив
11:49 • 87898 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 150503 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 205336 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 167306 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Северная Корея
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 121149 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 173846 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 108972 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 105373 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 98523 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Х-101
Дія (сервис)
Серия Airbus A320

Смертоносный удар рф по Беленьковской колонии: омбудсмен направил обращение премьеру с требованием релокации учреждений

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Премьер-министру и министру юстиции с требованиями о релокации учреждений и служебном расследовании после обстрела Беленьковской исправительной колонии, где погибли 16 человек и около 50 получили ранения. Он отметил безответственное отношение к безопасности содержащихся лиц в местах несвободы, расположенных вблизи зоны боевых действий.

Смертоносный удар рф по Беленьковской колонии: омбудсмен направил обращение премьеру с требованием релокации учреждений

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, реагируя на удар по Беленьковской исправительной колонии, в результате чего погибло 16 человек, около 50 - получили ранения, обратился к Премьер-министру и министру юстиции с рядом требований. В частности, Лубинец просит принять неотложные меры по релокации учреждений, провести служебное расследование и т.д. Об этом Лубинец написал в Telegram, передает УНН.

Ночью россия обстреляла Беленьковскую исправительную колонию №99 — погибло 16 человек, около 50 — получили ранения. Разрушена столовая, два общежития и другие помещения. В очередной раз страна-агрессор убила гражданских граждан Украины. В очередной раз совершила военное преступление. Однако в этой ситуации вызывает возмущение еще и безответственное отношение исполнительной власти к безопасности людей, содержащихся в местах несвободы, приближенных к районам боевых действий. Колония, которую обстреляла рф, расположена всего в 20 километрах от линии соприкосновения. И раньше, я как Омбудсман Украины, неоднократно обращался в центральные органы исполнительной власти, Кабинет министров Украины для того, чтобы была организована эвакуация людей из мест несвободы 

- сообщил Лубинец.

Он отметил, что рекомендации по эвакуации людей из мест несвободы были уже наработаны.

Более того, всего два месяца назад, мой представитель по правам человека в местах несвободы Виталий Никулин поднимал этот вопрос на отдельном совещании с руководством Минюста: заместителем министра юстиции Пикаловым Евгением и начальником Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Горобцом Евгением. В частности, по эвакуации именно этого места несвободы. И какой результат? Сотрудники министерства приняли информацию к сведению, организовали совещания на местном уровне, но своевременных действенных мер по релокации учреждения или эвакуации людей, как мы видим, не было принято 

- добавил Лубинец.

По его словам, он направил письма в Минюст с требованием принять неотложные меры по релокации учреждений (эвакуации содержащихся лиц); провести служебное расследование, по результатам которого принять меры по привлечению виновных к ответственности; дать оценку предыдущим действиям соответствующих должностных лиц.

Кроме того, Лубинец направил письмо Премьер-министру с требованием корректировать положения нормативно-правовых актов по эвакуации людей из мест несвободы.

Изменения должны предусматривать проведение оценки состояния безопасности пребывания заключенных в местах несвободы, а также установление безопасного расстояния от зоны боевых действий. Также требует расширения перечень органов, принимающих решения об эвакуации содержащихся 

- резюмировал Омбудсман.

Напомним

Российские войска нанесли авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии, количество погибших в результате удара увеличилось до 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения.

Впоследствии в Минюсте уточнили, что в результате авиаудара рф по колонии погибли 16 осужденных, 44 ранены.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Министерство юстиции Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9