Смертоносный удар рф по Беленьковской колонии: омбудсмен направил обращение премьеру с требованием релокации учреждений
Киев • УНН
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Премьер-министру и министру юстиции с требованиями о релокации учреждений и служебном расследовании после обстрела Беленьковской исправительной колонии, где погибли 16 человек и около 50 получили ранения. Он отметил безответственное отношение к безопасности содержащихся лиц в местах несвободы, расположенных вблизи зоны боевых действий.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, реагируя на удар по Беленьковской исправительной колонии, в результате чего погибло 16 человек, около 50 - получили ранения, обратился к Премьер-министру и министру юстиции с рядом требований. В частности, Лубинец просит принять неотложные меры по релокации учреждений, провести служебное расследование и т.д. Об этом Лубинец написал в Telegram, передает УНН.
Ночью россия обстреляла Беленьковскую исправительную колонию №99 — погибло 16 человек, около 50 — получили ранения. Разрушена столовая, два общежития и другие помещения. В очередной раз страна-агрессор убила гражданских граждан Украины. В очередной раз совершила военное преступление. Однако в этой ситуации вызывает возмущение еще и безответственное отношение исполнительной власти к безопасности людей, содержащихся в местах несвободы, приближенных к районам боевых действий. Колония, которую обстреляла рф, расположена всего в 20 километрах от линии соприкосновения. И раньше, я как Омбудсман Украины, неоднократно обращался в центральные органы исполнительной власти, Кабинет министров Украины для того, чтобы была организована эвакуация людей из мест несвободы
Он отметил, что рекомендации по эвакуации людей из мест несвободы были уже наработаны.
Более того, всего два месяца назад, мой представитель по правам человека в местах несвободы Виталий Никулин поднимал этот вопрос на отдельном совещании с руководством Минюста: заместителем министра юстиции Пикаловым Евгением и начальником Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Горобцом Евгением. В частности, по эвакуации именно этого места несвободы. И какой результат? Сотрудники министерства приняли информацию к сведению, организовали совещания на местном уровне, но своевременных действенных мер по релокации учреждения или эвакуации людей, как мы видим, не было принято
По его словам, он направил письма в Минюст с требованием принять неотложные меры по релокации учреждений (эвакуации содержащихся лиц); провести служебное расследование, по результатам которого принять меры по привлечению виновных к ответственности; дать оценку предыдущим действиям соответствующих должностных лиц.
Кроме того, Лубинец направил письмо Премьер-министру с требованием корректировать положения нормативно-правовых актов по эвакуации людей из мест несвободы.
Изменения должны предусматривать проведение оценки состояния безопасности пребывания заключенных в местах несвободы, а также установление безопасного расстояния от зоны боевых действий. Также требует расширения перечень органов, принимающих решения об эвакуации содержащихся
Напомним
Российские войска нанесли авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии, количество погибших в результате удара увеличилось до 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения.
Впоследствии в Минюсте уточнили, что в результате авиаудара рф по колонии погибли 16 осужденных, 44 ранены.