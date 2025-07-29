Смертоносный удар рф по Беленьковской колонии: омбудсмен направил обращение премьеру с требованием релокации учреждений

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, реагируя на удар по Беленьковской исправительной колонии, в результате чего погибло 16 человек, около 50 - получили ранения, обратился к Премьер-министру и министру юстиции с рядом требований. В частности, Лубинец просит принять неотложные меры по релокации учреждений, провести служебное расследование и т.д. Об этом Лубинец написал в Telegram, передает УНН.

Ночью россия обстреляла Беленьковскую исправительную колонию №99 — погибло 16 человек, около 50 — получили ранения. Разрушена столовая, два общежития и другие помещения. В очередной раз страна-агрессор убила гражданских граждан Украины. В очередной раз совершила военное преступление. Однако в этой ситуации вызывает возмущение еще и безответственное отношение исполнительной власти к безопасности людей, содержащихся в местах несвободы, приближенных к районам боевых действий. Колония, которую обстреляла рф, расположена всего в 20 километрах от линии соприкосновения. И раньше, я как Омбудсман Украины, неоднократно обращался в центральные органы исполнительной власти, Кабинет министров Украины для того, чтобы была организована эвакуация людей из мест несвободы - сообщил Лубинец.

Он отметил, что рекомендации по эвакуации людей из мест несвободы были уже наработаны.

Более того, всего два месяца назад, мой представитель по правам человека в местах несвободы Виталий Никулин поднимал этот вопрос на отдельном совещании с руководством Минюста: заместителем министра юстиции Пикаловым Евгением и начальником Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Горобцом Евгением. В частности, по эвакуации именно этого места несвободы. И какой результат? Сотрудники министерства приняли информацию к сведению, организовали совещания на местном уровне, но своевременных действенных мер по релокации учреждения или эвакуации людей, как мы видим, не было принято - добавил Лубинец.

По его словам, он направил письма в Минюст с требованием принять неотложные меры по релокации учреждений (эвакуации содержащихся лиц); провести служебное расследование, по результатам которого принять меры по привлечению виновных к ответственности; дать оценку предыдущим действиям соответствующих должностных лиц.

Кроме того, Лубинец направил письмо Премьер-министру с требованием корректировать положения нормативно-правовых актов по эвакуации людей из мест несвободы.

Изменения должны предусматривать проведение оценки состояния безопасности пребывания заключенных в местах несвободы, а также установление безопасного расстояния от зоны боевых действий. Также требует расширения перечень органов, принимающих решения об эвакуации содержащихся - резюмировал Омбудсман.

Напомним

Российские войска нанесли авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии, количество погибших в результате удара увеличилось до 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения.

Впоследствии в Минюсте уточнили, что в результате авиаудара рф по колонии погибли 16 осужденных, 44 ранены.