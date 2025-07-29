Авіаудар рф по колонії: Мін'юст уточнив, що загинули 16 засуджених, 44 поранено

Внаслідок авіаудару рф по колонії загинули 16 засуджених, 44 поранено, уточнили дані щодо російського обстрілу Біленьківської виправної колонії у Міністерстві юстиції у вівторок, пише УНН.

У результаті удару - загинули 16 осіб серед засуджених, 44 особи отримали поранення та госпіталізовані до місцевих лікарень, більше 50 постраждалих отримали медичну допомогу на місці. Інформація щодо постраждалих постійно уточнюється - повідомили у Мін'юсті.

У Мін'юсті вказали, що "28 липня 2025 року, близько 23 год 30 хв, збройні сили російської федерації здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ)".

"За наявною інформацією на зараз, унаслідок ворожої атаки зазнали суттєвих руйнувань: штаб установи; карантинна дільниця; їдальня установи зруйнована повністю", - повідомили у Мін'юсті.

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Раніше у Мін'юсті повідомляли, що "в результаті удару загинули 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення".