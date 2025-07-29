Авиаудар рф по колонии: Минюст уточнил, что погибли 16 осужденных, 44 ранены

В результате авиаудара рф по колонии погибли 16 осужденных, 44 ранены, уточнили данные по российскому обстрелу Беленьковской исправительной колонии в Министерстве юстиции во вторник, пишет УНН.

В результате удара - погибли 16 человек среди осужденных, 44 человека получили ранения и госпитализированы в местные больницы, более 50 пострадавших получили медицинскую помощь на месте. Информация о пострадавших постоянно уточняется - сообщили в Минюсте.

В Минюсте указали, что "28 июля 2025 года, около 23 ч 30 мин, вооруженные силы российской федерации осуществили авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии с помощью четырех управляемых авиационных бомб (КАБ)".

"По имеющейся информации на сейчас, в результате вражеской атаки получили существенные разрушения: штаб учреждения; карантинный участок; столовая учреждения разрушена полностью", - сообщили в Минюсте.

Напомним

Ранее в Минюсте сообщали, что "в результате удара погибли 17 человек среди осужденных, еще 42 получили ранения".