Удар FPV-дрона по Запорожью: двое раненых
Киев • УНН
российский FPV-дрон атаковал село Беленькое Запорожского района, ранив 43-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, российский FPV-дрон ударил по селу Беленькое.
Ранены 43-летняя женщина и 49-летний мужчина
Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь
Напомним
28 июля российские войска нанесли авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии.
Впоследствии в Минюсте уточнили, что в результате авиаудара РФ по колонии погибли 16 осужденных, 44 ранены.
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