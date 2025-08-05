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Удар FPV-дрона по Запорожью: двое раненых

Киев • УНН

 • 86 просмотра

российский FPV-дрон атаковал село Беленькое Запорожского района, ранив 43-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Удар FPV-дрона по Запорожью: двое раненых

Два человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, российский FPV-дрон ударил по селу Беленькое.

Ранены 43-летняя женщина и 49-летний мужчина

- рассказал Федоров.

Он добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь

Напомним

28 июля российские войска нанесли авиационный удар по Беленьковской исправительной колонии.

Впоследствии в Минюсте уточнили, что в результате авиаудара РФ по колонии погибли 16 осужденных, 44 ранены.

Смертоносный удар рф по Беленьковской колонии: омбудсмен направил обращение премьеру с требованием релокации учреждений29.07.25, 19:44 • 3354 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война
Иван Федоров