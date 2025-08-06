Вражеский удар по Запорожью: трое раненых
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожский район три человека получили ранения, повреждены здания. За сутки оккупанты нанесли 567 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.
По меньшей мере три человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
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По его словам, авиационным ударом были повреждены здания.
Также Федоров рассказал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 567 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.
"Поступило 15 сообщений о разрушении квартир, нежилых зданий, частных домов, складских помещений, сельхозтехники", - констатировал руководитель Запорожской ОВА.
Напомним
Накануне два человека погибли в результате вражеской атаки на Степногорск Запорожской области. Ранее российский FPV-дрон атаковал село Беленькое Запорожского района, ранив 43-летнюю женщину и 49-летнего мужчину.
Оккупанты атаковали исправительную колонию в Запорожье: 16 погибших, десятки раненых29.07.25, 07:43 • 3380 просмотров