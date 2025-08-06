Вражеский удар по Запорожью: трое раненых

$41.790.03
48.350.70
ukenru
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 56219 просмотра
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
5 августа, 12:15 • 119375 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto
Эксклюзив
5 августа, 10:48 • 76241 просмотра
Золото вместо доллара? Как политика Трампа повлияла на доверие к американской валюте в мире
5 августа, 10:24 • 143512 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto
5 августа, 10:08 • 63372 просмотра
Потери российской армии в Украине снизились до минимума с весны 2024 года - Минобороны БританииPhoto
5 августа, 09:54 • 48389 просмотра
В российских ударных дронах обнаружили индийские компоненты - Ермак
5 августа, 06:28 • 42194 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
5 августа, 05:35 • 127174 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 135386 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 81135 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.6м/с
74%
751мм
Популярные новости
Одесская область: в Болграде демонтировали памятник Пушкину5 августа, 19:32 • 5022 просмотра
Верещук: "Мы не совсем принимаем, что эта война надолго"5 августа, 21:58 • 10309 просмотра
Суд признал незаконным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбищеPhoto5 августа, 22:24 • 10573 просмотра
"Он делает отличную работу": Трамп намекнул, кого видит своим преемником23:27 • 6094 просмотра
Оккупанты имитируют туристический сезон на оккупированных территориях - ЦНС00:56 • 6530 просмотра
публикации
Госавиаслужба передала полномочия на ремонт вертолетов Ми-8 компании из ОАЭ: эксперты объяснили, как это влияет на Украину
Эксклюзив
5 августа, 16:09 • 56223 просмотра
Выплаты военным: какова сейчас ситуация с денежным обеспечениемPhoto5 августа, 12:15 • 119381 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине5 августа, 10:45 • 125063 просмотра
Яблочный Спас 6 августа: главные традиции, запреты и что нести в церковьPhoto5 августа, 10:24 • 143515 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией5 августа, 05:35 • 127174 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Биньямин Нетаньяху
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Объединенные Арабские Эмираты
Италия
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 71513 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 92393 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 83499 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 86309 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 387139 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
Гаубица M777
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8

Вражеский удар по Запорожью: трое раненых

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожский район три человека получили ранения, повреждены здания. За сутки оккупанты нанесли 567 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Вражеский удар по Запорожью: трое раненых

По меньшей мере три человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, авиационным ударом были повреждены здания.

Также Федоров рассказал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 567 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

"Поступило 15 сообщений о разрушении квартир, нежилых зданий, частных домов, складских помещений, сельхозтехники", - констатировал руководитель Запорожской ОВА.

Напомним

Накануне два человека погибли в результате вражеской атаки на Степногорск Запорожской области. Ранее российский FPV-дрон атаковал село Беленькое Запорожского района, ранив 43-летнюю женщину и 49-летнего мужчину.

Оккупанты атаковали исправительную колонию в Запорожье: 16 погибших, десятки раненых29.07.25, 07:43 • 3380 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война
Запорожская область