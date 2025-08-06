Атака рф на Одещину 6 серпня: пошкоджено газову інфраструктуру в Ізмаїльському районі
Київ • УНН
російські окупанти пошкодили магістральний газогін, що призвело до відключення 2,5 тисяч абонентів і спричинило пожежу.
У середу, 6 серпня, російські окупанти атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Є пошкодження газової інфраструктури, повідомив в Telegram начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи, повідомив Кіпер.
В результаті пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Також було знищено виробниче обладнання.
Тривають роботи з ліквідації наслідків ударів, на місці працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового російського злочину.
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