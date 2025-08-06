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Financial Times

36 з 45 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 774 перегляди

Росія атакувала Україну 45 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Сили ППО знищили 36 ворожих цілей, зафіксовано влучання 9 БпЛА у трьох локаціях.

36 з 45 російських дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 45 дронів, 36 з них знешкоджено, але є влучання 9 у трьох місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 серпня (із 20.30 5 серпня) противник атакував 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Авіаудар рф по Запорізькому району: 2 загиблих, 12 поранених06.08.25, 08:19 • 1494 перегляди

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна