Авіаудар рф по Запорізькому району: 2 загиблих, 12 поранених
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Запорізький район загинуло двоє людей, ще 12 отримали поранення, серед них четверо дітей. П'ятеро постраждалих госпіталізовано у тяжкому та середньому стані.
У Запорізькому районі через атаку рф у ніч на 6 серпня відомо про 2 загиблих, 12 поранених, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, пише УНН.
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"Двоє людей загинули, - повідомив Федоров. - Кількість постраждалих збільшилась до 12".
Серед постраждалих, за його даними, четверо дітей.
"Направлено до лікарні пʼятеро людей в тяжкому та середньому стані", - додав Федоров.
Доповнення
Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району. За даними голови ОВА, пошкоджені щонайменше девʼять будівель.
Ворожий удар по Запоріжжю: троє поранених06.08.25, 07:15 • 1950 переглядiв