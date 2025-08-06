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Авиаудар рф по Запорожскому району: 2 погибших, 12 раненых

Киев • УНН

 • 456 просмотра

В результате ночной атаки на Запорожский район погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них четверо детей. Пятеро пострадавших госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.

Авиаудар рф по Запорожскому району: 2 погибших, 12 раненых

В Запорожском районе из-за атаки рф в ночь на 6 августа известно о 2 погибших, 12 раненых, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, пишет УНН.

Детали

"Два человека погибли, - сообщил Федоров. - Количество пострадавших увеличилось до 12".

Среди пострадавших, по его данным, четверо детей.

"Направлены в больницу пять человек в тяжелом и среднем состоянии", - добавил Федоров.

Дополнение

Под утро россияне нанесли удары по Запорожскому району. По данным главы ОВА, повреждены по меньшей мере девять зданий.

Вражеский удар по Запорожью: трое раненых06.08.25, 07:15 • 1936 просмотров

Юлия Шрамко

Война