Авиаудар рф по Запорожскому району: 2 погибших, 12 раненых
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Запорожский район погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них четверо детей. Пятеро пострадавших госпитализированы в тяжелом и среднем состоянии.
В Запорожском районе из-за атаки рф в ночь на 6 августа известно о 2 погибших, 12 раненых, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, пишет УНН.
Детали
"Два человека погибли, - сообщил Федоров. - Количество пострадавших увеличилось до 12".
Среди пострадавших, по его данным, четверо детей.
"Направлены в больницу пять человек в тяжелом и среднем состоянии", - добавил Федоров.
Дополнение
Под утро россияне нанесли удары по Запорожскому району. По данным главы ОВА, повреждены по меньшей мере девять зданий.
Вражеский удар по Запорожью: трое раненых06.08.25, 07:15 • 1936 просмотров