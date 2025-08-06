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Financial Times

36 из 45 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 516 просмотра

россия атаковала Украину 45 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. Силы ПВО уничтожили 36 вражеских целей, зафиксировано попадание 9 БпЛА в трех локациях.

36 из 45 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью запустила по Украине 45 дронов, 36 из них обезврежены, но есть попадания 9 в трех местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 августа (с 20.30 5 августа) противник атаковал 45-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 9 БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Авиаудар рф по Запорожскому району: 2 погибших, 12 раненых06.08.25, 08:19 • 1334 просмотра

Юлия Шрамко

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