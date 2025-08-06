36 из 45 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
россия атаковала Украину 45 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. Силы ПВО уничтожили 36 вражеских целей, зафиксировано попадание 9 БпЛА в трех локациях.
россия ночью запустила по Украине 45 дронов, 36 из них обезврежены, но есть попадания 9 в трех местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 августа (с 20.30 5 августа) противник атаковал 45-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 9 БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации
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