Атака рф на Одесскую область 6 августа: повреждена газовая инфраструктура в Измаильском районе
Киев • УНН
российские оккупанты повредили магистральный газопровод, что привело к отключению 2,5 тысяч абонентов и вызвало пожар.
В среду, 6 августа, российские оккупанты атаковали Измаильский район ударными беспилотниками. Есть повреждения газовой инфраструктуры, сообщил в Telegram начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
На месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали пожарные. Сейчас проводятся работы по выпуску газа из системы, сообщил Кипер.
В результате повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов. Также было уничтожено производственное оборудование.
Продолжаются работы по ликвидации последствий ударов, на месте работают соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного российского преступления.
Напомним
В ночь на 6 августа россияне выпустили по Украине 45 дронов. Из них 36 обезврежены, но есть попадания 9 в трех местах, сообщили Воздушные силы ВСУ.