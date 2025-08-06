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Financial Times

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: был "сознательный удар по подготовке к отопительному сезону"

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Президент Зеленский прокомментировал ночные атаки рф на Запорожскую, Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую и Донецкую области, которые привели к жертвам и повреждению инфраструктуры. Он подчеркнул необходимость усиления давления на кремль для прекращения войны.

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: был "сознательный удар по подготовке к отопительному сезону"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночную атаку рф, которая затронула в том числе электросети и газовую станцию, отметив, что "что бы ни говорил кремль, искренне стремиться закончить войну они будут только почувствовав должное давление", и что украинская сторона рассчитывает "на нужные решения", пишет УНН.

Детали

"Сейчас в Запорожском районе наши медики и спасатели помогают раненым после российского удара по обычной базе отдыха. Двенадцать человек травмированы. По состоянию на сейчас известно, к сожалению, о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Военного смысла в этом ударе - ноль. Только жестокость, чтобы запугать", - написал Зеленский в соцсетях.

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По его словам, "также ночью - подлые удары по электросетям на Днепровщине, сброс с беспилотника по людям в Херсоне, атака на газовую станцию в Новосельском на Одесчине, сотни семей лишились газа".

И это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике

- указал Зеленский.

И добавил: "Харьковщина, Донетчина - били по частным домам людей".

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Что бы ни говорил кремль, искренне стремиться закончить войну они будут только почувствовав должное давление. И именно сейчас очень важно усиливать все рычаги в арсенале США, Европы и "семерки", чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно. Украина видит политическую волю, ценит усилия наших партнеров, Америки и всех, кто помогает. И мы рассчитываем на нужные решения

- подчеркнул Зеленский.

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Юлия Шрамко

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