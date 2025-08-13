$41.450.06
12 августа, 17:43 • 11325 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 33076 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 30063 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 52790 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 33542 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 37602 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 102312 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 97515 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 96060 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 45079 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Пожар возле Запорожской АЭС не вызвал повышения уровня радиации - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Пожар вблизи градирен временно оккупированной Запорожской АЭС не повысил уровень радиации. МАГАТЭ подтвердило отсутствие угрозы ядерной безопасности и пострадавших.

Пожар возле Запорожской АЭС не вызвал повышения уровня радиации - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что пожар во вторник, 12 августа, вблизи градирен временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не повлиял на уровень радиации и не представляет угрозы для ядерной безопасности. Об этом информирует УНН со ссылкой на МАГАТЭ в соцсети Х (Twitter).

Детали

Отмечается, что сотрудники МАГАТЭ наблюдали за пожаром возле градирен станции из административного здания. 

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что во время инцидента не было зафиксировано повышения уровня радиации, отсутствует угроза ядерной безопасности и никто не пострадал.

Напомним

Во вторник, 12 августа, в районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдалось задымление. В Минэнерго подчеркнули, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции. 

Выстрелы возле ЗАЭС: Украина призвала партнеров усилить давление на рф для деоккупации станции07.08.25, 16:38 • 4819 просмотров

Вита Зеленецкая

Война
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии