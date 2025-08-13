Пожар возле Запорожской АЭС не вызвал повышения уровня радиации - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что пожар во вторник, 12 августа, вблизи градирен временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не повлиял на уровень радиации и не представляет угрозы для ядерной безопасности. Об этом информирует УНН со ссылкой на МАГАТЭ в соцсети Х (Twitter).

Детали

Отмечается, что сотрудники МАГАТЭ наблюдали за пожаром возле градирен станции из административного здания.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что во время инцидента не было зафиксировано повышения уровня радиации, отсутствует угроза ядерной безопасности и никто не пострадал.

Напомним

Во вторник, 12 августа, в районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдалось задымление. В Минэнерго подчеркнули, что грузовой порт расположен за пределами охраняемого периметра самой станции.

Выстрелы возле ЗАЭС: Украина призвала партнеров усилить давление на рф для деоккупации станции