Выстрелы возле ЗАЭС: Украина призвала партнеров усилить давление на рф для деоккупации станции

Эксклюзив
14:11 • 5512 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 34970 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 38285 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 62209 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 86043 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 64496 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 43099 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозрении
6 августа, 22:17 • 44314 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55970 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55788 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 44190 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 43256 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 62716 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 15296 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28244 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 11836 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28497 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 34988 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 38299 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63024 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63061 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 119954 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 130081 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 122079 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 133441 просмотра
Выстрелы возле ЗАЭС: Украина призвала партнеров усилить давление на рф для деоккупации станции

Киев • УНН

 • 526 просмотра

МИД Украины призывает международных партнеров усилить давление на россию для демилитаризации и деоккупации ЗАЭС. Это происходит после того, как команда МАГАТЭ зафиксировала артиллерийские обстрелы вблизи станции, что является нарушением международного права и создает риск ядерной катастрофы.

Выстрелы возле ЗАЭС: Украина призвала партнеров усилить давление на рф для деоккупации станции

Украина призвала международных партнеров усилить давление на россию с требованием немедленной демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС на фоне заявления о фиксации командой МАГАТЭ артиллерийских обстрелов вблизи ЗАЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с последними данными Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в очередной раз подтверждают циничное и безответственное использование российской федерацией Запорожской атомной электростанции как военного объекта и "ядерного щита" для прикрытия обстрелов украинской гражданской инфраструктуры

- говорится в заявлении.

В своем последнем обращении от 6 августа 2025 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о серьезном инциденте. Команда инспекторов Агентства, находясь на территории станции для осмотра хранилища отработанного ядерного топлива, зафиксировала многочисленные залпы артиллерии, исходившие с территории в непосредственной близости к периметру ЗАЭС и продолжавшиеся более часа.

МИД подчеркивает, что эти действия являются частью сознательной и системной тактики российских оккупационных войск. Прикрываясь крупнейшей в Европе атомной электростанцией, агрессор наносит удары по мирным городам и селам Украины, осознавая, что любой военный ответ в направлении станции ограничен из-за беспрецедентного риска ядерной катастрофы.

В результате подобных обстрелов в прошлом уже была повреждена критически важная инфраструктура, в частности несколько внешних линий электроснабжения, необходимых для обеспечения собственных нужд ЗАЭС. Это заставило станцию полагаться только на одну резервную линию электропередач, что является хрупкой и ненадежной системой безопасности. Каждый такой инцидент приближает нас к черте, за которой может произойти трагедия континентального масштаба

- подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что действия рф являются грубым нарушением фундаментальных принципов международного права, в частности Конвенции о ядерной безопасности, и принципов, установленных МАГАТЭ. Создание военных позиций на территории ядерного объекта и ведение оттуда боевых действий является актом ядерного терроризма, требующим решительной и консолидированной реакции международного сообщества.

Министерство иностранных дел Украины выражает благодарность МАГАТЭ и лично Генеральному директору Рафаэлю Гросси за их непоколебимую приверженность принципам независимого мониторинга, объективное документирование и оперативное информирование мирового сообщества о реальных угрозах, создаваемых рф на Запорожской АЭС.

Мы призываем международных партнеров усилить давление на российскую федерацию с требованием немедленной демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС и возвращения ее под полный контроль легитимного оператора - украинского "Энергоатома"

- заявляет МИД.

Франция и Украина объединяют усилия для обеспечения ядерной безопасности - Минэнерго22.07.2025, 01:49 • 3370 просмотров

Анна Мурашко

