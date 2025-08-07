Выстрелы возле ЗАЭС: Украина призвала партнеров усилить давление на рф для деоккупации станции
Киев • УНН
МИД Украины призывает международных партнеров усилить давление на россию для демилитаризации и деоккупации ЗАЭС. Это происходит после того, как команда МАГАТЭ зафиксировала артиллерийские обстрелы вблизи станции, что является нарушением международного права и создает риск ядерной катастрофы.
Украина призвала международных партнеров усилить давление на россию с требованием немедленной демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС на фоне заявления о фиксации командой МАГАТЭ артиллерийских обстрелов вблизи ЗАЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.
Детали
Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с последними данными Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в очередной раз подтверждают циничное и безответственное использование российской федерацией Запорожской атомной электростанции как военного объекта и "ядерного щита" для прикрытия обстрелов украинской гражданской инфраструктуры
В своем последнем обращении от 6 августа 2025 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о серьезном инциденте. Команда инспекторов Агентства, находясь на территории станции для осмотра хранилища отработанного ядерного топлива, зафиксировала многочисленные залпы артиллерии, исходившие с территории в непосредственной близости к периметру ЗАЭС и продолжавшиеся более часа.
МИД подчеркивает, что эти действия являются частью сознательной и системной тактики российских оккупационных войск. Прикрываясь крупнейшей в Европе атомной электростанцией, агрессор наносит удары по мирным городам и селам Украины, осознавая, что любой военный ответ в направлении станции ограничен из-за беспрецедентного риска ядерной катастрофы.
В результате подобных обстрелов в прошлом уже была повреждена критически важная инфраструктура, в частности несколько внешних линий электроснабжения, необходимых для обеспечения собственных нужд ЗАЭС. Это заставило станцию полагаться только на одну резервную линию электропередач, что является хрупкой и ненадежной системой безопасности. Каждый такой инцидент приближает нас к черте, за которой может произойти трагедия континентального масштаба
Отмечается, что действия рф являются грубым нарушением фундаментальных принципов международного права, в частности Конвенции о ядерной безопасности, и принципов, установленных МАГАТЭ. Создание военных позиций на территории ядерного объекта и ведение оттуда боевых действий является актом ядерного терроризма, требующим решительной и консолидированной реакции международного сообщества.
Министерство иностранных дел Украины выражает благодарность МАГАТЭ и лично Генеральному директору Рафаэлю Гросси за их непоколебимую приверженность принципам независимого мониторинга, объективное документирование и оперативное информирование мирового сообщества о реальных угрозах, создаваемых рф на Запорожской АЭС.
Мы призываем международных партнеров усилить давление на российскую федерацию с требованием немедленной демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС и возвращения ее под полный контроль легитимного оператора - украинского "Энергоатома"
