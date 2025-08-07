Команда МАГАТЕ чула артилерійські постріли біля ЗАЕС
Київ • УНН
Члени команди МАГАТЕ 6 серпня чули артилерійський вогонь біля Запорізької АЕС, що тривав понад годину. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоке занепокоєння військовою активністю поблизу станції.
Члени команда МАГАТЕ 6 серпня чула артилерійський вогонь, який тривав трохи більше як годину, що долинав безпосередньо поблизу периметра Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, передає УНН.
Члени команди МАГАТЕ проводили огляд сховища сухого відпрацьованого палива ЗАЕС, коли почули артилерійський вогонь, який тривав трохи більше години, починаючи приблизно з 10:40 ранку за місцевим часом
Гроссі заявив, що ознаки військової діяльності, що відбуваються дуже близько до цієї великої атомної електростанції, викликають глибоке занепокоєння.
Як я неодноразово заявляв, максимальна військова стриманість поблизу атомних електростанцій є обов’язковою для запобігання ризику ядерної аварії
Зазначається, що останній інцидент стався лише через кілька днів після того, як команду повідомила ЗАЕС про обстріл, що відбувається поблизу транспортного відділу станції, розташованого за периметром майданчика.
Команда МАГАТЕ повідомила, що протягом останнього тижня щодня чула звуки воєнних дій, що ще раз наголошує на крихкості ситуації з ядерною безпекою.
Ситуація із зовнішнім енергопостачанням об'єкта також залишається надзвичайно вразливою, оскільки станція вже три місяці покладається на одну зовнішню лінію електропередач. До конфлікту вона мала доступ до десяти зовнішніх ліній для охолодження реактора та інших важливих функцій
Протягом минулого тижня співробітники МАГАТЕ на ЗАЕС провели обхід деяких гідротехнічних споруд об'єкта. Доступ до ізоляційного затвора ставка-охолоджувача все ще очікується. Команда стежить за ситуацією з охолоджувальною водою та її використанням на всьому об'єкті.
На діючих українських атомних електростанціях (АЕС) – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – три з дев'яти енергоблоків залишаються зупиненими для перезавантаження та технічного обслуговування.
Команди МАГАТЕ на цих АЕС та Чорнобильському майданчику повідомляли, що чули сигнали повітряної тривоги майже щодня протягом останнього тижня. На Хмельницькій АЕС команді довелося тричі знаходитися в укритті.
Доповнення
Україна і Франція продовжують співпрацю для забезпечення ядерної безпеки.