Жодних аварій на окупованій ЗАЕС не відбувалося: у Міненерго відреагували на повідомлення про "стрибок радіаційного фону” в Запоріжжі

У Міністерстві енергетики України на тлі повідомлень про підвищення рівня радіаційного випромінювання у Запорізькій області заявили, що радіаційний фон в області в межах норми, передає УНН.

У соціальних мережах та деяких телеграм-каналах поширюється інформація про нібито "стрибок радіаційного фону" в Запоріжжі. За офіційною інформацією МВС України, станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми - 0,14 мкЗв/год - повідомили в Міненерго.

Також в міністерстві зазначили, що за інформацією постійної моніторингової місії МАГАТЕ на ЗАЕС, жодних аварійних подій на окупованій атомній електростанції не відбувалося.

У Державній інспекції ядерного регулювання України зазначили, що на жодному з відомчих, державних і громадських автоматизованих постів контролю радіаційної обстановки не зафіксовано будь-яких змін радіаційного фону на ЗАЕС та в зоні спостереження. Потужність гамма-дози в повітрі в Запорізькій області та на всій території України перебуває в межах фонових значень.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що відео, яке розповсюджується у мережі, супроводжується заявами, що це потребує уваги та роз'яснень, хоча автор сам визнає, що не хоче "нагнітати паніку".

Однак інформація на відео є недостовірною, оскільки рівень гамма-фону в Запорізькій області через природну радіацію становить 10-17 мкР·год-1 і може коливатися в межах норми. Дозиметр, який зняли на відео, не надає точних показників через недостатній час калібрування (менше 10 секунд). Для отримання точних даних про рівень радіації потрібно більше часу та точніші показники. Важливо також зазначити, що датчики, які вимірюють радіаційний фон на тимчасово окупованих територіях, доступні тільки МАГАТЕ, і саме ця організація надає підтверджену інформацію щодо рівня радіації в таких зонах - заявили в ЦПД.

Нагадаємо

У Запоріжжі під час поривів вітру фіксували підвищення рівня радіаційного випромінювання. Вітер був з боку тимчасово окупованих росіянами територій.

У Міністерстві внутрішніх справ України дали офіційну оцінку рівня радіації в Запорізькій області. Там запевнили, що загрози для населення наразі немає, але моніторинг ситуації продовжується.