Никаких аварий на оккупированной ЗАЭС не происходило: в Минэнерго отреагировали на сообщения о "скачке радиационного фона" в Запорожье

В Министерстве энергетики Украины на фоне сообщений о повышении уровня радиационного излучения в Запорожской области заявили, что радиационный фон в области в пределах нормы, передает УНН.

В социальных сетях и некоторых телеграм-каналах распространяется информация о якобы "скачке радиационного фона" в Запорожье. По официальной информации МВД Украины, по состоянию на 21:20 отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины проведены замеры воздуха. Состояние в пределах нормы - 0,14 мкЗв/ч - сообщили в Минэнерго.

Также в министерстве отметили, что по информации постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, никаких аварийных событий на оккупированной атомной электростанции не происходило.

В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины отметили, что ни на одном из ведомственных, государственных и общественных автоматизированных постов контроля радиационной обстановки не зафиксировано каких-либо изменений радиационного фона на ЗАЭС и в зоне наблюдения. Мощность гамма-дозы в воздухе в Запорожской области и на всей территории Украины находится в пределах фоновых значений.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что видео, которое распространяется в сети, сопровождается заявлениями, что это требует внимания и разъяснений, хотя автор сам признает, что не хочет "нагнетать панику".

Однако информация на видео является недостоверной, поскольку уровень гамма-фона в Запорожской области из-за естественной радиации составляет 10-17 мкР·ч-1 и может колебаться в пределах нормы. Дозиметр, который сняли на видео, не предоставляет точных показателей из-за недостаточного времени калибровки (менее 10 секунд). Для получения точных данных об уровне радиации требуется больше времени и более точные показатели. Важно также отметить, что датчики, измеряющие радиационный фон на временно оккупированных территориях, доступны только МАГАТЭ, и именно эта организация предоставляет подтвержденную информацию относительно уровня радиации в таких зонах - заявили в ЦПД.

Напомним

В Запорожье во время порывов ветра фиксировали повышение уровня радиационного излучения. Ветер был со стороны временно оккупированных россиянами территорий.

В Министерстве внутренних дел Украины дали официальную оценку уровня радиации в Запорожской области. Там заверили, что угрозы для населения сейчас нет, но мониторинг ситуации продолжается.