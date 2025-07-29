Загрози для населення немає: у МВС запевнили, що рівень радіації в Запоріжжі перебуває в межах норми

У Міністерстві внутрішніх справ України дали офіційну оцінку рівня радіації в Запорізькій області. Там запевнили, що загрози для населення наразі немає, але моніторинг ситуації продовжується, пише УНН з посиланням на МВС.

Станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми - 0,14 мкЗв/год. Радіаційний фон по країні стабільний — загрози для населення немає - повідомили в МВС.

У МВС також зазначили, що моніторинг ситуації навколо радіаційного забруднення триває.

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У Запоріжжі зафіксовано підвищення рівня радіаційного випромінювання під час поривів вітру з боку тимчасово окупованих територій. Це відбувається на тлі поширення російськими загарбниками провокативних чуток про ЗАЕС.

Запоріжжя, район малого ринку, час 19.00. Під час того як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території - повідомив Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

Задимлення в районі Запорізької АЕС спричинене лісовою пожежею на безпечній відстані. Лінії електропередачі, що з'єднують ЗАЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції.