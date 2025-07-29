Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы

В Министерстве внутренних дел Украины дали официальную оценку уровня радиации в Запорожской области. Там заверили, что угрозы для населения пока нет, но мониторинг ситуации продолжается, пишет УНН со ссылкой на МВД.

По состоянию на 21:20 отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины проведены замеры воздуха. Состояние в пределах нормы - 0,14 мкЗв/ч. Радиационный фон по стране стабильный — угрозы для населения нет - сообщили в МВД.

В МВД также отметили, что мониторинг ситуации вокруг радиационного загрязнения продолжается.

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В Запорожье зафиксировано повышение уровня радиационного излучения во время порывов ветра со стороны временно оккупированных территорий. Это происходит на фоне распространения российскими захватчиками провокационных слухов о ЗАЭС.

Запорожье, район малого рынка, время 19.00. Во время того как ветер дул, поднимался уровень излучения. Ветер со стороны оккупированной территории - сообщил Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

Задымление в районе Запорожской АЭС вызвано лесным пожаром на безопасном расстоянии. Линии электропередачи, соединяющие ЗАЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции.