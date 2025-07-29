Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
Киев • УНН
МВД Украины заверило, что угрозы для населения Запорожской области нет, хотя мониторинг ситуации продолжается. Замеры воздуха показали 0,14 мкЗв/ч, что является нормой, несмотря на зафиксированное повышение уровня радиации в Запорожье во время порывов ветра с оккупированных территорий.
В Министерстве внутренних дел Украины дали официальную оценку уровня радиации в Запорожской области. Там заверили, что угрозы для населения пока нет, но мониторинг ситуации продолжается, пишет УНН со ссылкой на МВД.
По состоянию на 21:20 отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины проведены замеры воздуха. Состояние в пределах нормы - 0,14 мкЗв/ч. Радиационный фон по стране стабильный — угрозы для населения нет
В МВД также отметили, что мониторинг ситуации вокруг радиационного загрязнения продолжается.
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В Запорожье зафиксировано повышение уровня радиационного излучения во время порывов ветра со стороны временно оккупированных территорий. Это происходит на фоне распространения российскими захватчиками провокационных слухов о ЗАЭС.
Запорожье, район малого рынка, время 19.00. Во время того как ветер дул, поднимался уровень излучения. Ветер со стороны оккупированной территории
Задымление в районе Запорожской АЭС вызвано лесным пожаром на безопасном расстоянии. Линии электропередачи, соединяющие ЗАЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции.