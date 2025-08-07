$41.610.07
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО № 2 в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 16358 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 39285 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 45417 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 93004 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 66975 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61001 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47686 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 99074 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 71090 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Команда МАГАТЭ слышала артиллерийские выстрелы возле ЗАЭС

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Члены команды МАГАТЭ 6 августа слышали артиллерийский огонь возле Запорожской АЭС, который продолжался более часа. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность военной активностью вблизи станции.

Команда МАГАТЭ слышала артиллерийские выстрелы возле ЗАЭС

Члены команды МАГАТЭ 6 августа слышали артиллерийский огонь, который длился чуть более часа, доносившийся непосредственно вблизи периметра Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН.

Члены команды МАГАТЭ проводили осмотр хранилища сухого отработанного топлива ЗАЭС, когда услышали артиллерийский огонь, который длился чуть более часа, начиная примерно с 10:40 утра по местному времени

- сообщил Гросси.

Гросси заявил, что признаки военной деятельности, происходящие очень близко к этой крупной атомной электростанции, вызывают глубокое беспокойство.

Как я неоднократно заявлял, максимальная военная сдержанность вблизи атомных электростанций является обязательной для предотвращения риска ядерной аварии

– сказал Гросси.

Отмечается, что последний инцидент произошел всего через несколько дней после того, как команда сообщила ЗАЭС об обстреле, происходящем вблизи транспортного отдела станции, расположенного за периметром площадки.

Команда МАГАТЭ сообщила, что в течение последней недели ежедневно слышала звуки военных действий, что еще раз подчеркивает хрупкость ситуации с ядерной безопасностью.

Ситуация с внешним энергоснабжением объекта также остается чрезвычайно уязвимой, поскольку станция уже три месяца полагается на одну внешнюю линию электропередач. До конфликта она имела доступ к десяти внешним линиям для охлаждения реактора и других важных функций

- информирует МАГАТЭ.

В течение прошлой недели сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС провели обход некоторых гидротехнических сооружений объекта. Доступ к изоляционному затвору пруда-охладителя все еще ожидается. Команда следит за ситуацией с охлаждающей водой и ее использованием на всем объекте.

На действующих украинских атомных электростанциях (АЭС) – Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской – три из девяти энергоблоков остаются остановленными для перезагрузки и технического обслуживания.

Команды МАГАТЭ на этих АЭС и Чернобыльской площадке сообщали, что слышали сигналы воздушной тревоги почти ежедневно в течение последней недели. На Хмельницкой АЭС команде пришлось трижды находиться в укрытии.

Никаких аварий на оккупированной ЗАЭС не происходило: в Минэнерго отреагировали на сообщения о "скачке радиационного фона" в Запорожье29.07.25, 22:56 • 4096 просмотров

Дополнение

Украина и Франция продолжают сотрудничество для обеспечения ядерной безопасности

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Франция
Украина