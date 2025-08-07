Команда МАГАТЭ слышала артиллерийские выстрелы возле ЗАЭС
Киев • УНН
Члены команды МАГАТЭ 6 августа слышали артиллерийский огонь возле Запорожской АЭС, который продолжался более часа. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность военной активностью вблизи станции.
Члены команды МАГАТЭ 6 августа слышали артиллерийский огонь, который длился чуть более часа, доносившийся непосредственно вблизи периметра Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН.
Члены команды МАГАТЭ проводили осмотр хранилища сухого отработанного топлива ЗАЭС, когда услышали артиллерийский огонь, который длился чуть более часа, начиная примерно с 10:40 утра по местному времени
Гросси заявил, что признаки военной деятельности, происходящие очень близко к этой крупной атомной электростанции, вызывают глубокое беспокойство.
Как я неоднократно заявлял, максимальная военная сдержанность вблизи атомных электростанций является обязательной для предотвращения риска ядерной аварии
Отмечается, что последний инцидент произошел всего через несколько дней после того, как команда сообщила ЗАЭС об обстреле, происходящем вблизи транспортного отдела станции, расположенного за периметром площадки.
Команда МАГАТЭ сообщила, что в течение последней недели ежедневно слышала звуки военных действий, что еще раз подчеркивает хрупкость ситуации с ядерной безопасностью.
Ситуация с внешним энергоснабжением объекта также остается чрезвычайно уязвимой, поскольку станция уже три месяца полагается на одну внешнюю линию электропередач. До конфликта она имела доступ к десяти внешним линиям для охлаждения реактора и других важных функций
В течение прошлой недели сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС провели обход некоторых гидротехнических сооружений объекта. Доступ к изоляционному затвору пруда-охладителя все еще ожидается. Команда следит за ситуацией с охлаждающей водой и ее использованием на всем объекте.
На действующих украинских атомных электростанциях (АЭС) – Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской – три из девяти энергоблоков остаются остановленными для перезагрузки и технического обслуживания.
Команды МАГАТЭ на этих АЭС и Чернобыльской площадке сообщали, что слышали сигналы воздушной тревоги почти ежедневно в течение последней недели. На Хмельницкой АЭС команде пришлось трижды находиться в укрытии.
Никаких аварий на оккупированной ЗАЭС не происходило: в Минэнерго отреагировали на сообщения о "скачке радиационного фона" в Запорожье29.07.25, 22:56 • 4096 просмотров
Дополнение
Украина и Франция продолжают сотрудничество для обеспечения ядерной безопасности.