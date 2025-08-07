Команда МАГАТЭ слышала артиллерийские выстрелы возле ЗАЭС

Члены команды МАГАТЭ 6 августа слышали артиллерийский огонь, который длился чуть более часа, доносившийся непосредственно вблизи периметра Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН.

Члены команды МАГАТЭ проводили осмотр хранилища сухого отработанного топлива ЗАЭС, когда услышали артиллерийский огонь, который длился чуть более часа, начиная примерно с 10:40 утра по местному времени

Гросси заявил, что признаки военной деятельности, происходящие очень близко к этой крупной атомной электростанции, вызывают глубокое беспокойство.

Отмечается, что последний инцидент произошел всего через несколько дней после того, как команда сообщила ЗАЭС об обстреле, происходящем вблизи транспортного отдела станции, расположенного за периметром площадки.

Команда МАГАТЭ сообщила, что в течение последней недели ежедневно слышала звуки военных действий, что еще раз подчеркивает хрупкость ситуации с ядерной безопасностью.

Ситуация с внешним энергоснабжением объекта также остается чрезвычайно уязвимой, поскольку станция уже три месяца полагается на одну внешнюю линию электропередач. До конфликта она имела доступ к десяти внешним линиям для охлаждения реактора и других важных функций