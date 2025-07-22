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Франція та Україна об'єднують зусилля для забезпечення ядерної безпеки - Міненерго

Київ • УНН

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Делегація Франції та України відвідала Чорнобильську зону відчуження, оглянувши Новий безпечний конфайнмент та об'єкт, пошкоджений атакою БпЛА. Сторони обговорили співпрацю у сфері ядерної безпеки та поводження з радіоактивними відходами.

Франція та Україна об'єднують зусилля для забезпечення ядерної безпеки - Міненерго

Україна і Франція продовжують співпрацю для забезпечення ядерної безпеки. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що напередодні делегація на чолі з міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки Жаном-Ноелем Барро та заступником міністра енергетики України Миколою Колісником відвідали Чорнобильську зону відчуження. Вони оглянули виконані роботи на Новому безпечному конфайнменті та стан відновлення обʼєкта, пошкодженого цілеспрямованою атакою БпЛА росії.

Радіаційна безпека є одним із ключових пріоритетів міністерства. Україна і Франція є країнами з великим ядерним потенціалом, тому мають активно співпрацювати в цій сфері

- зазначив Микола Колісник.

Заступник міністра подякував французькій стороні за підтримку, що надавалася Україні протягом багатьох років для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, а також внески на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Особливу увагу було приділено небезпекам, пов’язаним з російською військовою агресією та діями окупантів щодо українських ядерних об’єктів, зокрема атомних електростанцій

- вказується у повідомленні.

Також сторони обговорили перспективи співпраці щодо обміну досвідом та експертними напрацюваннями у сфері ядерної безпеки, реалізації спільних проєктів щодо поводження з пошкодженим відпрацьованим ядерним паливом, посилення фізичного захисту об’єктів зберігання та захоронення радіаційних відходів.

Нагадаємо

У Міненерго запевнили, що задимлення в районі Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею на безпечній від майданчика станції відстані, а лінії електропередачі працюють стабільно.

Лісова пожежа біля Енергодара: окупанти ледь не спричинили катастрофу на Запорізькій АЕС - ЦНС21.07.25, 05:33 • 6188 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Міністерство енергетики України
Запорізька АЕС
Франція
Україна
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