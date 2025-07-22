Франція та Україна об'єднують зусилля для забезпечення ядерної безпеки - Міненерго
Київ • УНН
Делегація Франції та України відвідала Чорнобильську зону відчуження, оглянувши Новий безпечний конфайнмент та об'єкт, пошкоджений атакою БпЛА. Сторони обговорили співпрацю у сфері ядерної безпеки та поводження з радіоактивними відходами.
Україна і Франція продовжують співпрацю для забезпечення ядерної безпеки. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики України, інформує УНН.
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Зазначається, що напередодні делегація на чолі з міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки Жаном-Ноелем Барро та заступником міністра енергетики України Миколою Колісником відвідали Чорнобильську зону відчуження. Вони оглянули виконані роботи на Новому безпечному конфайнменті та стан відновлення обʼєкта, пошкодженого цілеспрямованою атакою БпЛА росії.
Радіаційна безпека є одним із ключових пріоритетів міністерства. Україна і Франція є країнами з великим ядерним потенціалом, тому мають активно співпрацювати в цій сфері
Заступник міністра подякував французькій стороні за підтримку, що надавалася Україні протягом багатьох років для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, а також внески на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля.
Особливу увагу було приділено небезпекам, пов’язаним з російською військовою агресією та діями окупантів щодо українських ядерних об’єктів, зокрема атомних електростанцій
Також сторони обговорили перспективи співпраці щодо обміну досвідом та експертними напрацюваннями у сфері ядерної безпеки, реалізації спільних проєктів щодо поводження з пошкодженим відпрацьованим ядерним паливом, посилення фізичного захисту об’єктів зберігання та захоронення радіаційних відходів.
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