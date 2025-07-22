Франция и Украина объединяют усилия для обеспечения ядерной безопасности - Минэнерго

Украина и Франция продолжают сотрудничество для обеспечения ядерной безопасности. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины, информирует УНН.

Отмечается, что накануне делегация во главе с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жаном-Ноэлем Барро и заместителем министра энергетики Украины Николаем Колесником посетили Чернобыльскую зону отчуждения. Они осмотрели выполненные работы на Новом безопасном конфайнменте и состояние восстановления объекта, поврежденного целенаправленной атакой БпЛА России.

Радиационная безопасность является одним из ключевых приоритетов министерства. Украина и Франция являются странами с большим ядерным потенциалом, поэтому должны активно сотрудничать в этой сфере