Франция и Украина объединяют усилия для обеспечения ядерной безопасности - Минэнерго
Киев • УНН
Делегация Франции и Украины посетила Чернобыльскую зону отчуждения, осмотрев Новый безопасный конфайнмент и объект, поврежденный атакой БПЛА. Стороны обсудили сотрудничество в сфере ядерной безопасности и обращения с радиоактивными отходами.
Украина и Франция продолжают сотрудничество для обеспечения ядерной безопасности. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что накануне делегация во главе с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жаном-Ноэлем Барро и заместителем министра энергетики Украины Николаем Колесником посетили Чернобыльскую зону отчуждения. Они осмотрели выполненные работы на Новом безопасном конфайнменте и состояние восстановления объекта, поврежденного целенаправленной атакой БпЛА России.
Радиационная безопасность является одним из ключевых приоритетов министерства. Украина и Франция являются странами с большим ядерным потенциалом, поэтому должны активно сотрудничать в этой сфере
Заместитель министра поблагодарил французскую сторону за поддержку, оказываемую Украине на протяжении многих лет для преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, а также взносы на Счет международного сотрудничества для Чернобыля.
Особое внимание было уделено опасностям, связанным с российской военной агрессией и действиями оккупантов в отношении украинских ядерных объектов, в частности атомных электростанций
Также стороны обсудили перспективы сотрудничества по обмену опытом и экспертными наработками в сфере ядерной безопасности, реализации совместных проектов по обращению с поврежденным отработанным ядерным топливом, усилению физической защиты объектов хранения и захоронения радиационных отходов.
Напомним
В Минэнерго заверили, что задымление в районе Запорожской АЭС связано с лесным пожаром на безопасном от площадки станции расстоянии, а линии электропередачи работают стабильно.
Лесной пожар возле Энергодара: оккупанты едва не спровоцировали катастрофу на Запорожской АЭС - ЦНС21.07.25, 05:33 • 6186 просмотров