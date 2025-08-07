$41.610.07
Ексклюзив
14:11 • 8516 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 42422 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 44988 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 65668 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 92660 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 66052 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 44033 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 44558 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56130 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55839 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 42341 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 44915 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 70775 перегляди
Постріли біля ЗАЕС: Україна закликала партнерів посилити тиск на рф задля деокупації станції

Київ • УНН

 • 812 перегляди

МЗС України закликає міжнародних партнерів посилити тиск на росію для демілітаризації та деокупації ЗАЕС. Це відбувається після того, як команда МАГАТЕ зафіксувала артилерійські обстріли поблизу станції, що є порушенням міжнародного права та створює ризик ядерної катастрофи.

Постріли біля ЗАЕС: Україна закликала партнерів посилити тиск на рф задля деокупації станції

Україна закликала міжнародних партнерів посилити тиск на росію з вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС на тлі заяви про фіксацію командою МАГАТЕ артилерійських обстрілів поблизу ЗАЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.

Деталі

Міністерство закордонних справ України висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з останніми даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які вкотре підтверджують цинічне та безвідповідальне використання російською федерацією Запорізької атомної електростанції як військового об'єкта та "ядерного щита" для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури

- йдеться в заяві.

У своєму останньому зверненні від 6 серпня 2025 року, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про серйозний інцидент. Команда інспекторів Агентства, перебуваючи на території станції для огляду сховища відпрацьованого ядерного палива, зафіксувала численні залпи артилерії, що виходили з території в безпосередній близькості до периметра ЗАЕС і тривали понад годину.

МЗС наголошує, що ці дії є частиною свідомої та системної тактики російських окупаційних військ. Прикриваючись найбільшою в Європі атомною електростанцією, агресор завдає ударів по мирних містах та селах України, усвідомлюючи, що будь-яка військова відповідь у напрямку станції обмежена через безпрецедентний ризик ядерної катастрофи.

Внаслідок подібних обстрілів у минулому вже було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема кілька зовнішніх ліній електропостачання, необхідних для забезпечення власних потреб ЗАЕС. Це змусило станцію покладатися лише на одну резервну лінію електропередач, що є крихкою та ненадійною системою безпеки. Кожен такий інцидент наближає нас до межі, за якою може статися трагедія континентального масштабу

- наголосили в відомстві.

Зазначається, що дії рф є грубим порушенням фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема Конвенції про ядерну безпеку, та засад, встановлених МАГАТЕ. Створення військових позицій на території ядерного об'єкта та ведення звідти бойових дій є актом ядерного тероризму, що вимагає рішучої та консолідованої реакції міжнародної спільноти.

Міністерство закордонних справ України висловлює вдячність МАГАТЕ та особисто Генеральному директору Рафаелю Гроссі за їхню непохитну відданість принципам незалежного моніторингу, об'єктивне документування та оперативне інформування світової спільноти про реальні загрози, що створюються рф на Запорізькій АЕС.

Ми закликаємо міжнародних партнерів посилити тиск на російську федерацію з вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора - українського "Енергоатому"

- заявляє МЗС.

Франція та Україна об'єднують зусилля для забезпечення ядерної безпеки - Міненерго22.07.25, 01:49 • 3370 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаПолітикаНовини СвітуПодії
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька АЕС
Україна