Постріли біля ЗАЕС: Україна закликала партнерів посилити тиск на рф задля деокупації станції
Київ • УНН
МЗС України закликає міжнародних партнерів посилити тиск на росію для демілітаризації та деокупації ЗАЕС. Це відбувається після того, як команда МАГАТЕ зафіксувала артилерійські обстріли поблизу станції, що є порушенням міжнародного права та створює ризик ядерної катастрофи.
Україна закликала міжнародних партнерів посилити тиск на росію з вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС на тлі заяви про фіксацію командою МАГАТЕ артилерійських обстрілів поблизу ЗАЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.
Деталі
Міністерство закордонних справ України висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з останніми даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які вкотре підтверджують цинічне та безвідповідальне використання російською федерацією Запорізької атомної електростанції як військового об'єкта та "ядерного щита" для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури
У своєму останньому зверненні від 6 серпня 2025 року, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про серйозний інцидент. Команда інспекторів Агентства, перебуваючи на території станції для огляду сховища відпрацьованого ядерного палива, зафіксувала численні залпи артилерії, що виходили з території в безпосередній близькості до периметра ЗАЕС і тривали понад годину.
МЗС наголошує, що ці дії є частиною свідомої та системної тактики російських окупаційних військ. Прикриваючись найбільшою в Європі атомною електростанцією, агресор завдає ударів по мирних містах та селах України, усвідомлюючи, що будь-яка військова відповідь у напрямку станції обмежена через безпрецедентний ризик ядерної катастрофи.
Внаслідок подібних обстрілів у минулому вже було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема кілька зовнішніх ліній електропостачання, необхідних для забезпечення власних потреб ЗАЕС. Це змусило станцію покладатися лише на одну резервну лінію електропередач, що є крихкою та ненадійною системою безпеки. Кожен такий інцидент наближає нас до межі, за якою може статися трагедія континентального масштабу
Зазначається, що дії рф є грубим порушенням фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема Конвенції про ядерну безпеку, та засад, встановлених МАГАТЕ. Створення військових позицій на території ядерного об'єкта та ведення звідти бойових дій є актом ядерного тероризму, що вимагає рішучої та консолідованої реакції міжнародної спільноти.
Міністерство закордонних справ України висловлює вдячність МАГАТЕ та особисто Генеральному директору Рафаелю Гроссі за їхню непохитну відданість принципам незалежного моніторингу, об'єктивне документування та оперативне інформування світової спільноти про реальні загрози, що створюються рф на Запорізькій АЕС.
Ми закликаємо міжнародних партнерів посилити тиск на російську федерацію з вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора - українського "Енергоатому"
Франція та Україна об'єднують зусилля для забезпечення ядерної безпеки - Міненерго22.07.25, 01:49 • 3370 переглядiв