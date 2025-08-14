$41.510.09
На Запорожской АЭС резко возросли проблемы с водоснабжением для охлаждения шести реакторов - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 244 просмотра

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС резко возросли проблемы с водоснабжением для охлаждения шести реакторов. МАГАТЭ предупреждает, что ситуация может перерасти в опасный для Европы кризис.

На Запорожской АЭС резко возросли проблемы с водоснабжением для охлаждения шести реакторов - МАГАТЭ

На оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции резко возросли проблемы с водоснабжением для охлаждения шести реакторов в состоянии холодного останова. МАГАТЭ предупреждает: в жару и при высоком испарении ситуация может перерасти в опасный для всей Европы кризис. Об этом сообщают в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

На Запорожской АЭС, которая с весны 2024 года находится под контролем российских военных, международные эксперты фиксируют тревожное ухудшение условий для безопасной работы реакторов. Как сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, на протяжении последних двух недель возросли трудности с подачей охлаждающей воды для шести энергоблоков и их систем безопасности. Особенно это критично в жаркие дни, когда испарение из резервуаров происходит значительно быстрее.

Несмотря на то, что реакторы находятся в состоянии холодного останова, им и дальше требуется бесперебойное охлаждение – как для активных зон, так и для бассейнов выдержки отработанного топлива. Кроме того, инспекторы МАГАТЭ зафиксировали задымление и обгоревшие деревья возле градирен станции, что может свидетельствовать о недавних пожарах.

Ситуация на ЗАЭС ухудшается на фоне постоянных воздушных тревог, которые звучат почти ежедневно на всех украинских ядерных объектах. В частности, команде МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС на прошлой неделе пришлось прерывать работу и спускаться в укрытие.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала действия оккупантов безответственными и опасными, подчеркнув, что любые провокации в районе ЗАЭС могут иметь непредсказуемые и катастрофические последствия.

Единственный путь к восстановлению ядерной безопасности – полная демилитаризация станции и возвращение ее под контроль Украины – заявила Гринчук, призвав международное сообщество к дальнейшему давлению на россию.

Напомним

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что пожар во вторник, 12 августа, вблизи градирен временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не повлиял на уровень радиации и не представляет угрозы для ядерной безопасности.

Степан Гафтко

