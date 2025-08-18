$41.340.11
У россиян нет технологических возможностей запустить ЗАЭС - Гринчук

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что у россиян нет технологических возможностей запустить Запорожскую АЭС. Их присутствие на станции создает опасность для всего мира из-за игнорирования международных правил безопасности.

У россиян нет технологических возможностей запустить ЗАЭС - Гринчук

российские захватчики не имеют технологических возможностей запустить Запорожскую атомную электростанцию. Их присутствие делает ситуацию опасной для всего мира, рассказала Министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации программы действий правительства, пишет УНН.

Детали

Состояние Запорожской атомной электростанции и ее оккупация остаются очень опасными, поскольку каждый день оккупации россиянами, которые полностью игнорируют все международные правила безопасности и таким образом подвергают весь мир опасности

- рассказала Гринчук.

Министр подчеркнула, что у россиян нет технологических возможностей, чтобы подключить ЗАЭС.

Что касается подключения ЗАЭС россиянами, то ни эксперты МАГАТЭ, ни наши эксперты не видят технологической возможности для подключения. Станция, как и раньше, не генерирует электроэнергию, питается за счет энергосистемы Украины

- пояснила Гринчук.

Дополнение

 На оккупированной россиянами Запорожской АЭС резко возросли проблемы с водоснабжением для охлаждения шести реакторов. МАГАТЭ предупреждает, что ситуация может перерасти в опасный для Европы кризис.

Зафиксировано задымление в районе грузового порта Запорожской АЭС. Инцидент подчеркивает угрозы оккупации крупнейшего ядерного объекта Европы.

Павел Зинченко

