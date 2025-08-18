У россиян нет технологических возможностей запустить ЗАЭС - Гринчук

российские захватчики не имеют технологических возможностей запустить Запорожскую атомную электростанцию. Их присутствие делает ситуацию опасной для всего мира, рассказала Министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации программы действий правительства, пишет УНН.

Состояние Запорожской атомной электростанции и ее оккупация остаются очень опасными, поскольку каждый день оккупации россиянами, которые полностью игнорируют все международные правила безопасности и таким образом подвергают весь мир опасности

Министр подчеркнула, что у россиян нет технологических возможностей, чтобы подключить ЗАЭС.

Что касается подключения ЗАЭС россиянами, то ни эксперты МАГАТЭ, ни наши эксперты не видят технологической возможности для подключения. Станция, как и раньше, не генерирует электроэнергию, питается за счет энергосистемы Украины