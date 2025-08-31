$41.260.00
Россияне не пустили экспертов МАГАТЭ к новопостроенной дамбе возле Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 132 просмотра

МАГАТЭ получило информацию о новой дамбе на ЗАЭС, обеспечивающей охлаждение реакторов, но не имеет доступа к ней. Это усложняет оценку ситуации с ядерной безопасностью на станции.

Россияне не пустили экспертов МАГАТЭ к новопостроенной дамбе возле Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило дополнительную информацию о дамбе, построенной для обеспечения охлаждающей водой систем, необходимых для поддержания реакторных блоков на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в состоянии холодного останова. При этом российские захватчики не предоставили команде специалистов МАГАТЭ доступа к новосозданной дамбе, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт МАГАТЭ.

Детали

Команда МАГАТЭ, базирующаяся на ЗАЭС, во вторник получила обновленную информацию о расположении новопостроенной дамбы и ее назначении, которое заключается в изоляции одного из каналов ЗАЭС от охлаждающего пруда станции. Упомянутый канал поставляет техническую воду для охлаждения нескольких систем станции, таких как трансформаторы главного блока, необходимые для безопасного поддержания шести реакторов ЗАЭС в состоянии холодного останова, в котором они находятся с апреля 2024 года.

ЗАЭС подтвердила, что дамба поможет поддерживать уровень воды в канале на уровне около 14 метров, что на 2 метра выше порога, при котором насосы технической воды больше не смогут работать. Кроме того, ЗАЭС продолжает использовать грунтовые скважины на месте для обеспечения охлаждающей водой своих систем безопасности для охлаждения активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработанного топлива.

Команда МАГАТЭ, базирующаяся на площадке ЗАЭС - крупнейшей атомной электростанции (АЭС) Европы - продолжает запрашивать доступ к недавно построенной дамбе, но пока не получила разрешения из-за проблем безопасности.

Наш доступ к этой дамбе важен для оценки ситуации с охлаждающей водой, что чрезвычайно важно, учитывая нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС

- сказал Генеральный директор Гросси.

У россиян нет технологических возможностей запустить ЗАЭС - Гринчук18.08.2025, 15:08 • 2358 просмотров

Ситуация с охлаждающей водой усложняется тем фактом, что ЗАЭС остается зависимой от одной единственной линии электропередач вне площадки для получения внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения шести реакторов и их отработанного топлива, почти через четыре месяца после потери подключения к последней резервной линии электропередач 330 кВ.

Команда МАГАТЭ продолжает следить за работами по техническому обслуживанию систем безопасности и электрических систем и оборудования площадки, включая резервные силовые трансформаторы. 25 августа команда провела обход машинного зала реакторного блока, но не смогла получить доступ к западной части здания.

Сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что слышали военную деятельность большинство дней в течение прошлой недели.

Отдельно, команды МАГАТЭ, развернутые на действующих украинских АЭС - Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской – следят за ходом работ по остановке. Команды подтвердили, что один блок был возвращен в эксплуатацию в начале этой недели, а другой был остановлен на техническое обслуживание. Сейчас работают семь реакторных блоков из девяти в общей сложности.

Команды МАГАТЭ сообщили, что слышали тревогу воздушной тревоги большинство дней в течение прошлой недели на Южноукраинской АЭС и Чернобыльской площадке.

Команды на Чернобыльской площадке и Ровенской и Южноукраинской АЭС успешно прошли ротацию в течение последних дней.

Дополнение

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что запуск Запорожской АЭС после деоккупации займет годы из-за неизвестности относительно повреждений, нанесенных оккупантами. МАГАТЭ будет оценивать ситуацию, а проблемы с водоснабжением и задымлением уже фиксируются на станции.

Павел Зинченко

Война в УкраинеТехнологии
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина