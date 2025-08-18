Щоб запустити ЗАЕС після деокупації знадобляться роки - Міненерго
Київ • УНН
Світлана Гринчук заявила, що запуск Запорізької АЕС після деокупації займе роки через невідомість щодо пошкоджень, завданих окупантами. МАГАТЕ оцінюватиме ситуацію, а проблеми з водопостачанням та задимленням вже фіксуються на станції.
Після деокупації Запорізької атомної електростанції процес її запуску займе роки. Це зумовлено в першу чергу тим, що невідомо, якої шкоди було завдано російськими загарбниками, розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації програми дій уряду, пише УНН.
Деталі
Після деокупації це довга робота величезної місії міжнародних експертів на чолі з МАГАТЕ просто для того, щоб оцінити ситуацію на станції. Ми ж не знаємо, що росіяни там наробили, що там пошкодили. Це ж ядерний об'єкт, його не запустиш просто так. Треба оцінити технічну ситуацію на станції і це достатньо довгий буде період
Гринчук наголосила, що процес запуску ЗАЕС після деокупації займе роки.
Далі будем напрацьовувати варіанти рішень, щоб запустити блоки. Питання з водою, ключове і важливе, яке треба буде вирішити. Це довгий процес, роки
Доповнення
На окупованій росіянами Запорізькій АЕС різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів. МАГАТЕ попереджає, що ситуація може перерости у небезпечну для Європи кризу.
Зафіксовано задимлення в районі вантажного порту Запорізької АЕС. Інцидент підкреслює загрози окупації найбільшого ядерного об'єкта Європи.