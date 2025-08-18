Щоб запустити ЗАЕС після деокупації знадобляться роки - Міненерго

Після деокупації Запорізької атомної електростанції процес її запуску займе роки. Це зумовлено в першу чергу тим, що невідомо, якої шкоди було завдано російськими загарбниками, розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації програми дій уряду, пише УНН.

Після деокупації це довга робота величезної місії міжнародних експертів на чолі з МАГАТЕ просто для того, щоб оцінити ситуацію на станції. Ми ж не знаємо, що росіяни там наробили, що там пошкодили. Це ж ядерний об'єкт, його не запустиш просто так. Треба оцінити технічну ситуацію на станції і це достатньо довгий буде період