Щоб запустити ЗАЕС після деокупації знадобляться роки - Міненерго

Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижня
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідки
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідає
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
Щоб запустити ЗАЕС після деокупації знадобляться роки - Міненерго

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Світлана Гринчук заявила, що запуск Запорізької АЕС після деокупації займе роки через невідомість щодо пошкоджень, завданих окупантами. МАГАТЕ оцінюватиме ситуацію, а проблеми з водопостачанням та задимленням вже фіксуються на станції.

Щоб запустити ЗАЕС після деокупації знадобляться роки - Міненерго

Після деокупації Запорізької атомної електростанції процес її запуску займе роки. Це зумовлено в першу чергу тим, що невідомо, якої шкоди було завдано російськими загарбниками, розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук під час презентації програми дій уряду, пише УНН.

Деталі

Після деокупації це довга робота величезної місії міжнародних експертів на чолі з МАГАТЕ просто для того, щоб оцінити ситуацію на станції. Ми ж не знаємо, що росіяни там наробили, що там пошкодили. Це ж ядерний об'єкт, його не запустиш просто так. Треба оцінити технічну ситуацію на станції і це достатньо довгий буде період

- повідомила Гринчук.

Гринчук наголосила, що процес запуску ЗАЕС після деокупації займе роки.

Далі будем напрацьовувати варіанти рішень, щоб запустити блоки. Питання з водою, ключове і важливе, яке треба буде вирішити. Це довгий процес, роки

 - пояснила міністерка.

Доповнення

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС різко зросли проблеми з водопостачанням для охолодження шести реакторів. МАГАТЕ попереджає, що ситуація може перерости у небезпечну для Європи кризу.

Зафіксовано задимлення в районі вантажного порту Запорізької АЕС. Інцидент підкреслює загрози окупації найбільшого ядерного об'єкта Європи.

Павло Зінченко

