Чтобы запустить ЗАЭС после деоккупации понадобятся годы - Минэнерго
Киев • УНН
Светлана Гринчук заявила, что запуск Запорожской АЭС после деоккупации займет годы из-за неизвестности относительно повреждений, нанесенных оккупантами. МАГАТЭ будет оценивать ситуацию, а проблемы с водоснабжением и задымлением уже фиксируются на станции.
После деоккупации Запорожской атомной электростанции процесс ее запуска займет годы. Это обусловлено в первую очередь тем, что неизвестно, какой ущерб был нанесен российскими захватчиками, рассказала министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации программы действий правительства, пишет УНН.
Детали
После деоккупации это долгая работа огромной миссии международных экспертов во главе с МАГАТЭ просто для того, чтобы оценить ситуацию на станции. Мы же не знаем, что россияне там натворили, что там повредили. Это же ядерный объект, его не запустишь просто так. Надо оценить техническую ситуацию на станции и это достаточно долгий будет период
Гринчук подчеркнула, что процесс запуска ЗАЭС после деоккупации займет годы.
Дальше будем нарабатывать варианты решений, чтобы запустить блоки. Вопрос с водой, ключевой и важный, который надо будет решить. Это долгий процесс, годы
Дополнение
На оккупированной россиянами Запорожской АЭС резко возросли проблемы с водоснабжением для охлаждения шести реакторов. МАГАТЭ предупреждает, что ситуация может перерасти в опасный для Европы кризис.
Зафиксировано задымление в районе грузового порта Запорожской АЭС. Инцидент подчеркивает угрозы оккупации крупнейшего ядерного объекта Европы.