Чтобы запустить ЗАЭС после деоккупации понадобятся годы - Минэнерго

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
11:50 • 7550 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
08:34 • 46618 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 59293 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 38543 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 57673 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 70883 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 130630 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 149498 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 92154 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 89061 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
52%
749мм
Популярные новости
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto18 августа, 04:09 • 42447 просмотра
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствияхPhotoVideo07:20 • 29709 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 37246 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo10:02 • 31711 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 19484 просмотра
публикации
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 20167 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 37999 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
08:34 • 46715 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto08:23 • 59387 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 130682 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Джорджия Мелони
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Харьков
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 48855 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 42717 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 77277 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 65022 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181228 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Строительство
Доллар США
КАБ-500

Чтобы запустить ЗАЭС после деоккупации понадобятся годы - Минэнерго

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Светлана Гринчук заявила, что запуск Запорожской АЭС после деоккупации займет годы из-за неизвестности относительно повреждений, нанесенных оккупантами. МАГАТЭ будет оценивать ситуацию, а проблемы с водоснабжением и задымлением уже фиксируются на станции.

Чтобы запустить ЗАЭС после деоккупации понадобятся годы - Минэнерго

После деоккупации Запорожской атомной электростанции процесс ее запуска займет годы. Это обусловлено в первую очередь тем, что неизвестно, какой ущерб был нанесен российскими захватчиками, рассказала министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации программы действий правительства, пишет УНН.

Детали

После деоккупации это долгая работа огромной миссии международных экспертов во главе с МАГАТЭ просто для того, чтобы оценить ситуацию на станции. Мы же не знаем, что россияне там натворили, что там повредили. Это же ядерный объект, его не запустишь просто так. Надо оценить техническую ситуацию на станции и это достаточно долгий будет период

- сообщила Гринчук.

Гринчук подчеркнула, что процесс запуска ЗАЭС после деоккупации займет годы.

Дальше будем нарабатывать варианты решений, чтобы запустить блоки. Вопрос с водой, ключевой и важный, который надо будет решить. Это долгий процесс, годы

 - пояснила министр.

Дополнение

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС резко возросли проблемы с водоснабжением для охлаждения шести реакторов. МАГАТЭ предупреждает, что ситуация может перерасти в опасный для Европы кризис.

Зафиксировано задымление в районе грузового порта Запорожской АЭС. Инцидент подчеркивает угрозы оккупации крупнейшего ядерного объекта Европы.

Павел Зинченко

ОбществоВойнаНовости МираТехнологии
Международное агентство по атомной энергии
Министерство энергетики Украины
Запорожская атомная электростанция
Европа