Чтобы запустить ЗАЭС после деоккупации понадобятся годы - Минэнерго

После деоккупации Запорожской атомной электростанции процесс ее запуска займет годы. Это обусловлено в первую очередь тем, что неизвестно, какой ущерб был нанесен российскими захватчиками, рассказала министр энергетики Светлана Гринчук во время презентации программы действий правительства, пишет УНН.

После деоккупации это долгая работа огромной миссии международных экспертов во главе с МАГАТЭ просто для того, чтобы оценить ситуацию на станции. Мы же не знаем, что россияне там натворили, что там повредили. Это же ядерный объект, его не запустишь просто так. Надо оценить техническую ситуацию на станции и это достаточно долгий будет период