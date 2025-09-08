Ни один реактор Запорожской АЭС не может быть запущен, риски безопасности растут – МАГАТЭ

Ситуация на Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты, остается напряженной. Сейчас ни один из реакторов ЗАЭС не может быть запущен. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время выступления перед Советом управляющих, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Агентства.

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной, шесть из семи опор остаются под угрозой. Осталась только одна линия электропередач вне площадки, что создает серьезные риски для безопасности. Все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один реактор не может быть безопасно запущен в нынешних условиях