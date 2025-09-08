Ни один реактор Запорожской АЭС не может быть запущен, риски безопасности растут – МАГАТЭ
Киев • УНН
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ни один реактор ЗАЭС не может быть безопасно запущен из-за нестабильной ситуации и угрозы для семи опор. Уровень воды в водоеме-охладителе приближается к критическому, а военная активность вблизи станции усиливает риски.
Ситуация на Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты, остается напряженной. Сейчас ни один из реакторов ЗАЭС не может быть запущен. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время выступления перед Советом управляющих, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Агентства.
Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной, шесть из семи опор остаются под угрозой. Осталась только одна линия электропередач вне площадки, что создает серьезные риски для безопасности. Все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один реактор не может быть безопасно запущен в нынешних условиях
Он также добавил, что уровень в водоеме-охладителе снизился до 13,4 м, приближаясь к порогу в 12,0 м, ниже которого выходят из строя системы охлаждения.
Меры по изоляции входного канала предлагают краткосрочное облегчение, но требуется долгосрочное решение, такое как насосная станция. Текущая военная деятельность, включая атаки очень близко к площадке ЗАЭС, вызывает глубокое беспокойство, добавляя напряжения и риска
Дополнение
Министерство энергетики Украины в ответ на заявления российского диктатора владимира путина, прозвучавшие 2 сентября 2025 года, подчеркивает, что россия, захватив ЗАЭС, создает критически опасные условия для ее работы и использует объект как инструмент ведения войны.
МАГАТЭ получило информацию о новой дамбе на ЗАЭС, обеспечивающей охлаждение реакторов, но не имеет доступа к ней. Это усложняет оценку ситуации с ядерной безопасностью на станции.