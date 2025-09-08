$41.220.13
В России атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 374 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 1382 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 9420 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 15446 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 20654 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 25805 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 39643 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 61328 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 75545 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
9К720 Искандер

Ни один реактор Запорожской АЭС не может быть запущен, риски безопасности растут – МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ни один реактор ЗАЭС не может быть безопасно запущен из-за нестабильной ситуации и угрозы для семи опор. Уровень воды в водоеме-охладителе приближается к критическому, а военная активность вблизи станции усиливает риски.

Ни один реактор Запорожской АЭС не может быть запущен, риски безопасности растут – МАГАТЭ

Ситуация на Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты, остается напряженной. Сейчас ни один из реакторов ЗАЭС не может быть запущен. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время выступления перед Советом управляющих, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт Агентства.

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной, шесть из семи опор остаются под угрозой. Осталась только одна линия электропередач вне площадки, что создает серьезные риски для безопасности. Все шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки, и ни один реактор не может быть безопасно запущен в нынешних условиях 

- сообщил Гросси.

Он также добавил, что уровень в водоеме-охладителе снизился до 13,4 м, приближаясь к порогу в 12,0 м, ниже которого выходят из строя системы охлаждения.

Меры по изоляции входного канала предлагают краткосрочное облегчение, но требуется долгосрочное решение, такое как насосная станция. Текущая военная деятельность, включая атаки очень близко к площадке ЗАЭС, вызывает глубокое беспокойство, добавляя напряжения и риска 

- подчеркнул Гросси.

Дополнение

Министерство энергетики Украины в ответ на заявления российского диктатора владимира путина, прозвучавшие 2 сентября 2025 года, подчеркивает, что россия, захватив ЗАЭС, создает критически опасные условия для ее работы и использует объект как инструмент ведения войны.

МАГАТЭ получило информацию о новой дамбе на ЗАЭС, обеспечивающей охлаждение реакторов, но не имеет доступа к ней. Это усложняет оценку ситуации с ядерной безопасностью на станции.

Павел Зинченко

Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Министерство энергетики Украины
Украина