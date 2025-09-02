Пряма загроза ядерній безпеці Європи: у Міненерго відреагували на заяви путіна щодо Запорізької АЕС

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 вересня, 11:50 • 40773 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 68864 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 110959 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 126416 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 69286 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 132027 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 48200 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 86135 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53320 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108276 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 216915 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 216770 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 206415 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 203083 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 197660 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 40784 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 110975 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 126430 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 75639 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 132032 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto14:15 • 7582 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 23473 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 26763 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 41465 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 86136 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Fox News

Пряма загроза ядерній безпеці Європи: у Міненерго відреагували на заяви путіна щодо Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Міністерство енергетики України заявляє, що росія, захопивши Запорізьку АЕС, створює критично небезпечні умови для її роботи та використовує об'єкт як інструмент ведення війни. Системні деформації та багаторазові відключення від енергосистеми вже дев'ять разів призводили до повного знеструмлення, що є передумовою ядерної аварії.

Пряма загроза ядерній безпеці Європи: у Міненерго відреагували на заяви путіна щодо Запорізької АЕС

Міністерство енергетики України у відповідь на заяви російського диктатора володимира путіна, які пролунали 2 вересня 2025 року наголошує, що росія, захопивши Запорізьку атомну електростанцію, створює критично небезпечні умови для її роботи та використовує об’єкт як інструмент ведення війни, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Станція наразі перебуває в умовах позапроєктної загрози - тобто режиму, який не був передбачений ані конструктивно, ані процедурно. Наслідки такої експлуатації неможливо належним чином оцінити через постійне військове захоплення цього ядерного об’єкта. Від часу встановлення військового контролю над Запорізькою АЕС рф допустила системні, критично небезпечні деформації у технічному функціонуванні цього ядерного об’єкта

 - зазначено у повідомленні.

Ідеться не лише про знищення основного джерела водопостачання для охолодження реакторів унаслідок підриву Каховської греблі, а й про багаторазові відключення станції від української енергосистеми, що вже дев’ять разів призводили до повного знеструмлення об’єкта - стану, який є прямою передумовою ядерної аварії, наголошують енергетики.

Умови, в яких ЗАЕС утримується тривалий час у режимі холодного зупину, під наглядом сторонніх невстановлених осіб і без доступу легітимного українського оператора, є принципово несумісними з базовими стандартами ядерної безпеки для об’єкта такого масштабу 

- наголошують у Міненерго.

росіяни не пустили експертів МАГАТЕ до новозбудованої дамби біля Запорізької АЕС31.08.25, 16:37 • 4844 перегляди

Фахівці додають, що "у цьому контексті публічні заяви президента рф від 2 вересня 2025 року про запровадження нових, невідомих систем управління та контролю над станцією, мають розцінюватися як свідчення намагання використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України".

Ці дії становлять пряму загрозу ядерній безпеці станції, а відтак - Європи. Закликаємо міжнародних партнерів до негайної реакції, зокрема в рамках вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, де ці загрози повинні бути чітко оцінені й визнані на міжнародному рівні 

- закликали в Міненерго.

Нагадаємо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало додаткову інформацію про дамбу, побудовану для забезпечення охолоджувальної води для систем, необхідних для підтримки реакторних блоків на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в стані холодного зупинення. При цьому російські загарбники не надали команді фахівців МАГАТЕ доступу до новоствореної дамби.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Володимир Путін
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України
Європа
Україна