Пряма загроза ядерній безпеці Європи: у Міненерго відреагували на заяви путіна щодо Запорізької АЕС

Міністерство енергетики України у відповідь на заяви російського диктатора володимира путіна, які пролунали 2 вересня 2025 року наголошує, що росія, захопивши Запорізьку атомну електростанцію, створює критично небезпечні умови для її роботи та використовує об’єкт як інструмент ведення війни, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Станція наразі перебуває в умовах позапроєктної загрози - тобто режиму, який не був передбачений ані конструктивно, ані процедурно. Наслідки такої експлуатації неможливо належним чином оцінити через постійне військове захоплення цього ядерного об’єкта. Від часу встановлення військового контролю над Запорізькою АЕС рф допустила системні, критично небезпечні деформації у технічному функціонуванні цього ядерного об’єкта - зазначено у повідомленні.

Ідеться не лише про знищення основного джерела водопостачання для охолодження реакторів унаслідок підриву Каховської греблі, а й про багаторазові відключення станції від української енергосистеми, що вже дев’ять разів призводили до повного знеструмлення об’єкта - стану, який є прямою передумовою ядерної аварії, наголошують енергетики.

Умови, в яких ЗАЕС утримується тривалий час у режимі холодного зупину, під наглядом сторонніх невстановлених осіб і без доступу легітимного українського оператора, є принципово несумісними з базовими стандартами ядерної безпеки для об’єкта такого масштабу - наголошують у Міненерго.

росіяни не пустили експертів МАГАТЕ до новозбудованої дамби біля Запорізької АЕС

Фахівці додають, що "у цьому контексті публічні заяви президента рф від 2 вересня 2025 року про запровадження нових, невідомих систем управління та контролю над станцією, мають розцінюватися як свідчення намагання використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України".

Ці дії становлять пряму загрозу ядерній безпеці станції, а відтак - Європи. Закликаємо міжнародних партнерів до негайної реакції, зокрема в рамках вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, де ці загрози повинні бути чітко оцінені й визнані на міжнародному рівні - закликали в Міненерго.

Нагадаємо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало додаткову інформацію про дамбу, побудовану для забезпечення охолоджувальної води для систем, необхідних для підтримки реакторних блоків на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в стані холодного зупинення. При цьому російські загарбники не надали команді фахівців МАГАТЕ доступу до новоствореної дамби.