Прямая угроза ядерной безопасности Европы: в Минэнерго отреагировали на заявления путина относительно Запорожской АЭС

Министерство энергетики Украины в ответ на заявления российского диктатора владимира путина, прозвучавшие 2 сентября 2025 года, подчеркивает, что россия, захватив Запорожскую атомную электростанцию, создает критически опасные условия для ее работы и использует объект как инструмент ведения войны, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Станция сейчас находится в условиях внепроектной угрозы - то есть режима, который не был предусмотрен ни конструктивно, ни процедурно. Последствия такой эксплуатации невозможно должным образом оценить из-за постоянного военного захвата этого ядерного объекта. Со времени установления военного контроля над Запорожской АЭС рф допустила системные, критически опасные деформации в техническом функционировании этого ядерного объекта - указано в сообщении.

Речь идет не только об уничтожении основного источника водоснабжения для охлаждения реакторов в результате подрыва Каховской плотины, но и о многократных отключениях станции от украинской энергосистемы, что уже девять раз приводило к полному обесточиванию объекта - состоянию, которое является прямой предпосылкой ядерной аварии, подчеркивают энергетики.

Условия, в которых ЗАЭС удерживается длительное время в режиме холодного останова, под наблюдением посторонних неустановленных лиц и без доступа легитимного украинского оператора, принципиально несовместимы с базовыми стандартами ядерной безопасности для объекта такого масштаба - подчеркивают в Минэнерго.

Россияне не пустили экспертов МАГАТЭ к новопостроенной дамбе возле Запорожской АЭС

Специалисты добавляют, что "в этом контексте публичные заявления президента РФ от 2 сентября 2025 года о введении новых, неизвестных систем управления и контроля над станцией, должны расцениваться как свидетельство попытки использовать ЗАЭС как военный инструмент в дальнейшем ведении войны против Украины".

Эти действия представляют прямую угрозу ядерной безопасности станции, а следовательно - Европы. Призываем международных партнеров к немедленной реакции, в частности в рамках сентябрьской сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, где эти угрозы должны быть четко оценены и признаны на международном уровне - призвали в Минэнерго.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило дополнительную информацию о дамбе, построенной для обеспечения охлаждающей воды для систем, необходимых для поддержания реакторных блоков на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в состоянии холодного останова. При этом российские захватчики не предоставили команде специалистов МАГАТЭ доступа к новосозданной дамбе.