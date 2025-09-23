На Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации - Минэнерго

$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 5738 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 19091 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 15697 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 42444 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 35756 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 35091 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 48864 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49079 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44907 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69983 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 36650 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 33148 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 15217 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 19483 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 17689 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 19079 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 17713 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 33188 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 36687 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 42431 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 7780 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 74056 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 36037 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 51418 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 102950 просмотра
На Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации - Минэнерго

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Запорожская АЭС подверглась десятому блэкауту с начала оккупации, отключившись от украинской энергосистемы. Станция перешла на питание от дизель-генераторов, что является нарушением условий эксплуатации.

На Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации - Минэнерго

Десятый блэкаут произошел на Запорожской АЭС с начала оккупации станции россиянами. Причины инцидента выясняются, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Сегодня в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов. Это существенное нарушение условий нормальной эксплуатации станции

- говорится в сообщении.

По данным ведомства, причины инцидента выясняются. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.

В Минэнерго напомнили, что на протяжении всего периода оккупации Запорожская АЭС неоднократно обесточивалась из-за российских обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры.

Сегодняшний инцидент в очередной раз доказывает, что российская оккупация является главной угрозой для безопасной работы ЗАЭС

- говорится в сообщении.

Ни один реактор Запорожской АЭС не может быть запущен, риски безопасности растут – МАГАТЭ08.09.25, 15:22 • 3219 просмотров

Добавим

На днях 69-я Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию, в которой требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.

Документ, поддержанный 62 государствами-членами, содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала с ЗАЭС.

В Минэнерго призвали международное сообщество к решительным действиям – необходимо усилить давление на россиян для скорейшей демилитаризации и деоккупации станции.

Возвращение ЗАЭС под полный и легитимный контроль Украины – единственный путь к восстановлению ядерной безопасности в регионе

- резюмировали в ведомстве.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Международное агентство по атомной энергии
Украина