На Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с начала оккупации - Минэнерго
Киев • УНН
Запорожская АЭС подверглась десятому блэкауту с начала оккупации, отключившись от украинской энергосистемы. Станция перешла на питание от дизель-генераторов, что является нарушением условий эксплуатации.
Десятый блэкаут произошел на Запорожской АЭС с начала оккупации станции россиянами. Причины инцидента выясняются, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Сегодня в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов. Это существенное нарушение условий нормальной эксплуатации станции
По данным ведомства, причины инцидента выясняются. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только позволит ситуация с безопасностью.
В Минэнерго напомнили, что на протяжении всего периода оккупации Запорожская АЭС неоднократно обесточивалась из-за российских обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры.
Сегодняшний инцидент в очередной раз доказывает, что российская оккупация является главной угрозой для безопасной работы ЗАЭС
Ни один реактор Запорожской АЭС не может быть запущен, риски безопасности растут – МАГАТЭ08.09.25, 15:22 • 3219 просмотров
Добавим
На днях 69-я Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию, в которой требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.
Документ, поддержанный 62 государствами-членами, содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала с ЗАЭС.
В Минэнерго призвали международное сообщество к решительным действиям – необходимо усилить давление на россиян для скорейшей демилитаризации и деоккупации станции.
Возвращение ЗАЭС под полный и легитимный контроль Украины – единственный путь к восстановлению ядерной безопасности в регионе