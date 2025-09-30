$41.320.16
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС

Київ • УНН

 • 3154 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з Генсеком ООН Гутеррішем щодо повернення викрадених Росією українських дітей та ситуації на окупованій ЗАЕС. Сьомий день станція перебуває у блекауті через пошкодження електромереж.

Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Йшлося про повернення дітей, яких викрала росія, а також блекаут на окупованій Запорізькій АЕС, передає УНН.

Обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і резолюцію, яку Україна готує на Генеральну Асамблею. Розраховуємо, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала росія. Представимо проєкт резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку 

- повідомив Зеленський про розмову із Гутеррішем.

Додамо

Крім того, за словами Глави держави, обговорили також ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни. Там зараз уже найдовший блекаут – сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування.

Говорили також про ситуацію в Газі та американську ініціативу – ініціативу Президента Трампа, щоб встановити мир. Це сильна ініціатива і ми готові зробити наш внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали. Дякую! 

- резюмував Зеленський.

Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки29.09.25, 16:55 • 58019 переглядiв

Контекст

23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми.

Антоніна Туманова

