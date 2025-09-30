Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Речь шла о возвращении детей, похищенных россией, а также блэкауте на оккупированной Запорожской АЭС, передает УНН.

Обсудили саммит Международной коалиции за возвращение украинских детей и резолюцию, которую Украина готовит на Генеральную Ассамблею. Рассчитываем, что мир поддержит необходимость вернуть всех украинских детей, похищенных россией. Представим проект резолюции уже в этом году. Работаем со странами, чтобы обеспечить поддержку - сообщил Зеленский о разговоре с Гутерришем.

Кроме того, по словам Главы государства, обсудили также ситуацию на ЗАЭС, которую оккупировали россияне. Там сейчас уже самый долгий блэкаут – седьмой день станция отрезана от питания, электросети разбиты из-за обстрелов. Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия. Рассчитываем на соответствующее реагирование.

Говорили также о ситуации в Газе и американской инициативе – инициативе Президента Трампа, чтобы установить мир. Это сильная инициатива и мы готовы внести свой вклад, чтобы мирные предложения сработали. Спасибо! - резюмировал Зеленский.

23 сентября, в результате очередной провокации со стороны российских военных, была повреждена линия электропередачи, питавшая ЗАЭС от украинской энергосистемы.