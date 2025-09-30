48.440.03
ukenru
17:35 • 6350 просмотра
Ситуация критическая: Зеленский заявил, что один из дизель-генераторов Запорожской АЭС вышел из строя

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Седьмой день продолжается аварийная ситуация на Запорожской АЭС, которая отключена от питания из-за обстрелов. Президент Зеленский заявил, что один из дизель-генераторов, обеспечивающих станцию электричеством, вышел из строя.

Ситуация критическая: Зеленский заявил, что один из дизель-генераторов Запорожской АЭС вышел из строя

Аварийная ситуация на Запорожской атомной станции длится уже седьмой день. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, а электричеством обеспечивается от дизель-генераторов, однако у Украины есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Уже седьмой день – и раньше, кстати, не было такого – аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое, никогда не работали в таком режиме и так долго, и уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности. И это угроза для всех абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас россия. И правильно, чтобы мир не молчал 

- сказал Зеленский.

Он также добавил, что поручил правительству – Министерству энергетики вместе с Министерством иностранных дел – привлечь внимание мира максимально к этой ситуации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Речь шла о возвращении детей, которых похитила россия, а также блэкауте на оккупированной Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС пережила десятый блэкаут с начала оккупации, отключившись от украинской энергосистемы. Станция перешла на питание от дизель-генераторов, что является нарушением условий эксплуатации.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Электроэнергия
Министерство иностранных дел Украины
Министерство энергетики Украины
Антониу Гутерриш
Организация Объединенных Наций
Владимир Зеленский
Украина