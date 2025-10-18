Ремонт ЗАЭС: восстановление электроснабжения продлится около недели - Гросси

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 14599 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 26228 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 21380 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 40279 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 63890 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 45210 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 47799 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36373 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25561 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22720 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.4м/с
83%
749мм
Популярные новости
ГУР: только в одном военном округе рф в этом году более 25 тысяч дезертиров18 октября, 09:07 • 6230 просмотра
МАГАТЭ: начаты работы по ремонту поврежденных линий электропередачи к ЗАЭСPhoto18 октября, 09:26 • 4618 просмотра
Позиция Трампа после встречи с Зеленским удивила некоторых европейских партнеров - СМИ18 октября, 11:39 • 6018 просмотра
Шторм на Аляске: ущерб настолько велик, что многие эвакуированные не вернутся домой месяцамиVideo18 октября, 12:15 • 4786 просмотра
Двух украинских защитников годами держали в рабстве на оккупированной территории Луганщины: недавно их вернули из пленаPhoto18 октября, 12:19 • 7450 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 86776 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 110244 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 135617 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 100637 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 125472 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Джей Ди Вэнс
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 22360 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 35938 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 42047 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 70082 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 117126 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Ракетная система С-300
Google Play
MIM-104 Patriot

Ремонт ЗАЭС: восстановление электроснабжения продлится около недели - Гросси

Киев • УНН

 • 910 просмотра

На Запорожской АЭС начались работы по восстановлению поврежденной системы электроснабжения. МАГАТЭ будет контролировать ход ремонтных работ на двух объектах ЗАЭС, которые, по ожиданиям, продлятся около недели.

Ремонт ЗАЭС: восстановление электроснабжения продлится около недели - Гросси

На Запорожской АЭС начались работы по восстановлению поврежденной системы электроснабжения. МАГАТЭ обязалось контролировать ход ремонтных работ на двух объектах ЗАЭС. Также в организации подтвердили "значительный шаг решительных усилий" и определили ориентировочные сроки завершения работы над объектами.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

Детали

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил технические работы по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Утром 18 октября, после разминирования, начался процесс работы по ремонту двух кабелей линии 330 киловольт (кВ) "Ферросплавная-1". Линия была отключена от ЗАЭС 7 мая.

В конце этих выходных, также после завершения необходимого разминирования указанной территории с другой стороны, должны начаться ремонтные работы на поврежденном участке линии 750 кВ "Днепровская". Эта линия была отключена 23 сентября. Последний факт привел к полной потере внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Согласно новому отчету, объявлены сроки и ответственность по ремонту на объектах ЗАЭС.

  1. Группы МАГАТЭ будут контролировать ход ремонтных работ на двух объектах, расположенных в нескольких километрах от ЗАЭС.
    1. Стороны конструктивно взаимодействуют.
      1. "Потребуется еще некоторое время, прежде чем станция будет снова подключена к электросети", - отметил Гросси.

        Ожидается, что ремонт продлится около недели

        - говорится в публикации на сайте МАГАТЭ.

        Отмечается, что ряд реакторов по-прежнему нуждаются в электроэнергии для питания водяных насосов, охлаждающих ядерное топливо на объект.

        Согласно отчету Atomic Energy Agency относительно ситуации на ЗАЭС, отмечается - "наконец-то появился свет в конце тоннеля".

        Сегодняшнее начало ремонтных работ знаменует собой значительный шаг вперед в наших решительных усилиях по восстановлению внешнего электроснабжения крупнейшей в Европе атомной электростанции

        - заявил генеральный директор Гросси.

        Дополнение

        Министр энергетики Украины Светлана Гринчук также подтвердила участие украинских специалистов в восстановлении линий электропередачи на территории крупнейшей в Европе АЭС.

        Существует общее понимание того, что текущая ситуация абсолютно никому не выгодна, - говорят в МАГАТЭ. Возле ЗАЭС пока действует временное перемирие.

        Впрочем, во многих других местах Украины агрессия РФ продолжается. Военные России продолжили воздушные бомбардировки украинских земель.

        Напомним

        Украинские энергетики в очередной раз восстанавливают линии электроснабжения, питающие Запорожскую АЭС. Это 42-й случай с начала полномасштабного вторжения, когда специалисты ремонтируют поврежденные линии.

        МАГАТЭ: начаты работы по ремонту поврежденных линий электропередачи к ЗАЭС18.10.25, 12:26 • 4718 просмотров

        Игорь Тележников

        Новости МираТехнологии
        Отключение света
        Блэкаут
        Электроэнергия
        Рафаэль Гросси
        Международное агентство по атомной энергии
        Украина