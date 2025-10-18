Ремонт ЗАЭС: восстановление электроснабжения продлится около недели - Гросси

На Запорожской АЭС начались работы по восстановлению поврежденной системы электроснабжения. МАГАТЭ обязалось контролировать ход ремонтных работ на двух объектах ЗАЭС. Также в организации подтвердили "значительный шаг решительных усилий" и определили ориентировочные сроки завершения работы над объектами.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии.

Детали

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил технические работы по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Утром 18 октября, после разминирования, начался процесс работы по ремонту двух кабелей линии 330 киловольт (кВ) "Ферросплавная-1". Линия была отключена от ЗАЭС 7 мая.

В конце этих выходных, также после завершения необходимого разминирования указанной территории с другой стороны, должны начаться ремонтные работы на поврежденном участке линии 750 кВ "Днепровская". Эта линия была отключена 23 сентября. Последний факт привел к полной потере внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Согласно новому отчету, объявлены сроки и ответственность по ремонту на объектах ЗАЭС.

Группы МАГАТЭ будут контролировать ход ремонтных работ на двух объектах, расположенных в нескольких километрах от ЗАЭС. Стороны конструктивно взаимодействуют. "Потребуется еще некоторое время, прежде чем станция будет снова подключена к электросети", - отметил Гросси.

Ожидается, что ремонт продлится около недели - говорится в публикации на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что ряд реакторов по-прежнему нуждаются в электроэнергии для питания водяных насосов, охлаждающих ядерное топливо на объект.

Согласно отчету Atomic Energy Agency относительно ситуации на ЗАЭС, отмечается - "наконец-то появился свет в конце тоннеля".

Сегодняшнее начало ремонтных работ знаменует собой значительный шаг вперед в наших решительных усилиях по восстановлению внешнего электроснабжения крупнейшей в Европе атомной электростанции - заявил генеральный директор Гросси.

Дополнение

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук также подтвердила участие украинских специалистов в восстановлении линий электропередачи на территории крупнейшей в Европе АЭС.

Существует общее понимание того, что текущая ситуация абсолютно никому не выгодна, - говорят в МАГАТЭ. Возле ЗАЭС пока действует временное перемирие.

Впрочем, во многих других местах Украины агрессия РФ продолжается. Военные России продолжили воздушные бомбардировки украинских земель.

Напомним

Украинские энергетики в очередной раз восстанавливают линии электроснабжения, питающие Запорожскую АЭС. Это 42-й случай с начала полномасштабного вторжения, когда специалисты ремонтируют поврежденные линии.

