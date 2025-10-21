Атака рф на критичну інфраструктуру Черкащини: є пошкодження, жертв немає
Київ • УНН
21 жовтня російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Черкащини, ЗСУ збили три БПЛА. У Смілянській громаді пошкоджено трансформатор, понад 150 абонентів залишились без світла.
У нас на 21 жовтня російські окупанти атакували критична інфраструктура Черкащини. Сили оборони відбили частину атак, знешкодивши три російські БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
Деталі
Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає. У Смілянській територіальній громаді уламками дрона пошкоджено вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів залишились без світла.
За попередніми даними, є наслідки і для житлової інфраструктури. Обстеження триває. Усі потрібні служби продовжують роботу
