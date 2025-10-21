Атака рф на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет
Киев • УНН
21 октября российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Черкасской области, ВСУ сбили три БПЛА. В Смелянской общине поврежден трансформатор, более 150 абонентов остались без света.
У нас на 21 октября российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Черкасской области. Силы обороны отбили часть атак, обезвредив три российских БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.
Детали
Пострадавших в результате вражеской атаки нет. В Смелянской территориальной общине обломками дрона поврежден уличный трансформатор. Более полутора сотен абонентов остались без света.
По предварительным данным, есть последствия и для жилой инфраструктуры. Обследование продолжается. Все необходимые службы продолжают работу
Напомним
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки произошло 202 боевых столкновения, что на 20% больше, чем днем ранее. Одним из основных эпицентров боев остается Покровское направление.