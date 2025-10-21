$41.730.10
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35 • 13254 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00 • 12056 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 25457 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина Ганича
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 46618 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 38577 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 46886 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 84886 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 33460 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 32826 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
Атака рф на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет

Киев • УНН

 • 1894 просмотра

21 октября российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Черкасской области, ВСУ сбили три БПЛА. В Смелянской общине поврежден трансформатор, более 150 абонентов остались без света.

Атака рф на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет

У нас на 21 октября российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Черкасской области. Силы обороны отбили часть атак, обезвредив три российских БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Детали

Пострадавших в результате вражеской атаки нет. В Смелянской территориальной общине обломками дрона поврежден уличный трансформатор. Более полутора сотен абонентов остались без света.

По предварительным данным, есть последствия и для жилой инфраструктуры. Обследование продолжается. Все необходимые службы продолжают работу

- написал Табурец.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки произошло 202 боевых столкновения, что на 20% больше, чем днем ранее. Одним из основных эпицентров боев остается Покровское направление.

Евгений Устименко

