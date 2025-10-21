Атака рф на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет

У нас на 21 октября российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Черкасской области. Силы обороны отбили часть атак, обезвредив три российских БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Пострадавших в результате вражеской атаки нет. В Смелянской территориальной общине обломками дрона поврежден уличный трансформатор. Более полутора сотен абонентов остались без света.

По предварительным данным, есть последствия и для жилой инфраструктуры. Обследование продолжается. Все необходимые службы продолжают работу