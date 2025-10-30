$42.080.01
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 25278 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 31667 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 32693 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 69938 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 41163 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 65140 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 31166 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 86312 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49639 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 5426 просмотра

В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах Украины возникли проблемы с энергоснабжением. Мэр Ивано-Франковска предупредил о возможных перебоях со светом, а Укрзализныця сообщила о задержке поездов в Николаевской области.

Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов

В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах Украины возникли проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможных перебоях со светом в городе.

Под ударами энергетическая инфраструктура страны!

- написал Марцинкив.

Тем временем в Укрзализныце сообщили, что в результате вражеского обстрела произошло обесточивание в Николаевской области.

Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками

- говорится в сообщении.

Это касается рейсов:

  • 127 Запорожье-Львов;
    • 128 Львов-Запорожье;
      • 51 Одесса-Запорожье;
        • 7 Харьков-Одесса;
          • 53 Днепр-Одесса.

            Вадим Хлюдзинский

            ОбществоВойна в Украине
            Энергетика
            Война в Украине
            Электроэнергия
            Николаевская область
            Украинская железная дорога
            Украина
            Ивано-Франковск