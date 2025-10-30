Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов
Киев • УНН
В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах Украины возникли проблемы с энергоснабжением. Мэр Ивано-Франковска предупредил о возможных перебоях со светом, а Укрзализныця сообщила о задержке поездов в Николаевской области.
В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре в нескольких регионах Украины возникли проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможных перебоях со светом в городе.
Под ударами энергетическая инфраструктура страны!
Тем временем в Укрзализныце сообщили, что в результате вражеского обстрела произошло обесточивание в Николаевской области.
Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками
Это касается рейсов:
- 127 Запорожье-Львов;
- 128 Львов-Запорожье;
- 51 Одесса-Запорожье;
- 7 Харьков-Одесса;
- 53 Днепр-Одесса.
Напомним
27 октября часть Сумской общины осталась без электроэнергии в результате атак российских войск.
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения22.10.25, 16:53 • 44879 просмотров