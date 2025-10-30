Польша поднимала истребители из-за массированной атаки рф на Украину
Киев • УНН
Польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в воздушном пространстве Польши из-за атаки РФ на Украину. Были активированы все имеющиеся силы и ресурсы, включая истребители и самолет раннего обнаружения.
Польша поднимала в небо истребители из-за массированной атаки рф на Украину, сообщили в четверг в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши в X, пишет УНН.
Детали
"Из-за атаки российской федерации на цели, расположенные на территории Украины, польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.
Как указано, "в соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Вооруженными силами Польши активировал все имеющиеся силы и ресурсы, находящиеся в его распоряжении".
Подняты в воздух дежурные пары истребителей и самолет раннего радиолокационного обнаружения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысший уровень боевой готовности
Как отмечается, "эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой".
"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию", - подчеркнули в Оперативном командовании ВС Польши.
