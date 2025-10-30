$42.080.01
06:13 • 768 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
01:44 • 17356 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 37719 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 39867 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 40529 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 82296 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43461 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 72917 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 31477 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 92096 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Актуальное
Польша поднимала истребители из-за массированной атаки рф на Украину

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в воздушном пространстве Польши из-за атаки РФ на Украину. Были активированы все имеющиеся силы и ресурсы, включая истребители и самолет раннего обнаружения.

Польша поднимала истребители из-за массированной атаки рф на Украину

Польша поднимала в небо истребители из-за массированной атаки рф на Украину, сообщили в четверг в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши в X, пишет УНН.

Детали

"Из-за атаки российской федерации на цели, расположенные на территории Украины, польские и союзные военно-воздушные силы начали операции в нашем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

Как указано, "в соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Вооруженными силами Польши активировал все имеющиеся силы и ресурсы, находящиеся в его распоряжении".

Подняты в воздух дежурные пары истребителей и самолет раннего радиолокационного обнаружения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысший уровень боевой готовности

- сообщили в Оперативном командовании ВС Польши.

Как отмечается, "эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой".

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию", - подчеркнули в Оперативном командовании ВС Польши.

Массированная ракетно-дроновая атака вызвала аварийные отключения электроэнергии в Украине30.10.25, 07:37 • 1720 просмотров

Юлия Шрамко

