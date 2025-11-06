ukenru
11:26 • 554 перегляди
Потрібні найсучасніші технології: Рютте про загрозу з боку рф та 5% ВВП у оборону до 2035 року

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени інвестують 5% ВВП в оборону до 2035 року. Це пов'язано з довгостроковою загрозою з боку Росії та її співпрацею з іншими країнами.

Потрібні найсучасніші технології: Рютте про загрозу з боку рф та 5% ВВП у оборону до 2035 року

5% - серйозні витрати, які необхідні для зміценння оборонних можливостей, оскільки найближчому майбутньому росія залишатиметься загрозою для Європи, заявив генсек НАТО Марка Рютте на Форумі  у Бухаресті. Передає УНН із посиланням на офіційний веб-сайт Організації Північноатлантичного договору.

Деталі

За словами Марка Рютте, поточний рік визначив істотні зміни у напрямках діяльності і розвитку НАТО, оскльки лідери країн співдружності вирішили інвестувати 5% ВВП в оборону до 2035 року.

Ключова причина - військова загроза з боку рф, співпраця москви з Північною Кореєю, Іраном та іншими країнами у військовому або технологічному секторах.  

Загрози, з якими ми стикаємося, є реальними і тривалими. Найбільш очевидним прикладом такої загрози є невиправдана війна росії проти України. У найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та світі.

- повідомив Рютте.

За словами генерального секретаря блоку 5% - це "серйозні гроші і серйозні витрати".

Але це те, що нам потрібно для забезпечення безпеки. В рамках цього лідери домовилися придбати більше оборонних засобів, включаючи літаки, танки, кораблі, а також дрони, боєприпаси,

- заявив посадовець.

Також Рютте відзначив, що наразі іде мова про відкритий діалог між країнами співдружності західного військового блоку. У своїй промові Рютте сказав про досягнення "хорошого прогресу".

Європейські союзники та Канада дійсно активізують свої зусилля, включаючи Румунію, яка планує збільшити видатки на оборону до 3,5% до 2030 року.

- підкреслив Рютте.

"Нам потрібні можливості, нам потрібне обладнання, реальна вогнева потужність і, звичайно, найсучасніші технології", - зауважив представник Організації Північноатлантичного договору.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Рютте заявив, що скорочення чисельності військ США в Румунії не вплине на безпеку Альянсу. 

росія може становити значну загрозу для НАТО одразу після закінчення активних бойових дій в Україні - ISW12.10.25, 05:21 • 12467 переглядiв

Ігор Тележніков

Політика
Техніка
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Північна Корея
Бухарест
Канада
Європа
Румунія
Україна
Іран