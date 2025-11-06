Нужны самые современные технологии: Рютте об угрозе со стороны РФ и 5% ВВП на оборону к 2035 году

ukenru
11:26 • 4284 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
08:00 • 26430 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 27062 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 32873 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 47716 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 37951 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 31921 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 49178 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 48868 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 24094 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ6 ноября, 02:50 • 16920 просмотра
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет6 ноября, 03:32 • 15307 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 12267 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 10409 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 5786 просмотра
публикации
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 5780 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 10405 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
08:00 • 26410 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 49176 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 48865 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Руслан Тихонченко
Андрей Кудряшов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Крым
Европа
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 12271 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 20823 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 22788 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 39657 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 43934 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Дипломатка

Нужны самые современные технологии: Рютте об угрозе со стороны РФ и 5% ВВП на оборону к 2035 году

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены инвестируют 5% ВВП в оборону к 2035 году. Это связано с долгосрочной угрозой со стороны России и ее сотрудничеством с другими странами.

Нужны самые современные технологии: Рютте об угрозе со стороны РФ и 5% ВВП на оборону к 2035 году

5% — это серьезные расходы, необходимые для укрепления оборонных возможностей, поскольку в ближайшем будущем Россия будет оставаться угрозой для Европы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на Форуме в Бухаресте. Передает УНН со ссылкой на официальный веб-сайт Организации Североатлантического договора.

Детали

По словам Марка Рютте, текущий год определил существенные изменения в направлениях деятельности и развития НАТО, поскольку лидеры стран содружества решили инвестировать 5% ВВП в оборону до 2035 года.

Ключевая причина — военная угроза со стороны РФ, сотрудничество Москвы с Северной Кореей, Ираном и другими странами в военном или технологическом секторах.

Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны и продолжительны. Наиболее очевидным примером такой угрозы является неоправданная война России против Украины. В ближайшем будущем Россия будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и мире.

— сообщил Рютте.

По словам генерального секретаря блока, 5% — это "серьезные деньги и серьезные расходы".

Но это то, что нам нужно для обеспечения безопасности. В рамках этого лидеры договорились приобрести больше оборонных средств, включая самолеты, танки, корабли, а также дроны, боеприпасы,

— заявил чиновник.

Также Рютте отметил, что сейчас речь идет об открытом диалоге между странами содружества западного военного блока. В своей речи Рютте сказал о достижении "хорошего прогресса".

Европейские союзники и Канада действительно активизируют свои усилия, включая Румынию, которая планирует увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2030 году.

— подчеркнул Рютте.

"Нам нужны возможности, нам нужно оборудование, реальная огневая мощь и, конечно, самые современные технологии", — отметил представитель Организации Североатлантического договора.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Рютте заявил, что сокращение численности войск США в Румынии не повлияет на безопасность Альянса.

Россия может представлять значительную угрозу для НАТО сразу после окончания активных боевых действий в Украине - ISW12.10.25, 05:21 • 12467 просмотров

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Северная Корея
Бухарест
Канада
Европа
Румыния
Украина
Иран