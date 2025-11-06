Нужны самые современные технологии: Рютте об угрозе со стороны РФ и 5% ВВП на оборону к 2035 году

5% — это серьезные расходы, необходимые для укрепления оборонных возможностей, поскольку в ближайшем будущем Россия будет оставаться угрозой для Европы, заявил генсек НАТО Марк Рютте на Форуме в Бухаресте. Передает УНН со ссылкой на официальный веб-сайт Организации Североатлантического договора.

По словам Марка Рютте, текущий год определил существенные изменения в направлениях деятельности и развития НАТО, поскольку лидеры стран содружества решили инвестировать 5% ВВП в оборону до 2035 года.

Ключевая причина — военная угроза со стороны РФ, сотрудничество Москвы с Северной Кореей, Ираном и другими странами в военном или технологическом секторах.

Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны и продолжительны. Наиболее очевидным примером такой угрозы является неоправданная война России против Украины. В ближайшем будущем Россия будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и мире.

По словам генерального секретаря блока, 5% — это "серьезные деньги и серьезные расходы".

Но это то, что нам нужно для обеспечения безопасности. В рамках этого лидеры договорились приобрести больше оборонных средств, включая самолеты, танки, корабли, а также дроны, боеприпасы,

Также Рютте отметил, что сейчас речь идет об открытом диалоге между странами содружества западного военного блока. В своей речи Рютте сказал о достижении "хорошего прогресса".

Европейские союзники и Канада действительно активизируют свои усилия, включая Румынию, которая планирует увеличить расходы на оборону до 3,5% к 2030 году.