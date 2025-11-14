Противник не полишає спроб прорватися до багатоквартирних будинків: Сирський про ситуацію на Покровському та Очеретинському напрямках
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про спроби противника прорватися до житлової забудови на Покровському та Очеретинському напрямках. Він провів нараду з командирами для розробки заходів протидії планам ворога.
Противник на Покровському і Очеретинському напрямках не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після наради з командирами, передає УНН.
Продовжую працювати на найскладнішому напрямку. Вчора провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровському і Очеретинському напрямках, зокрема безпосередньо в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки в смугах відповідальності. Противник не полишає спроб прорватися до житлової забудови, багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. З огляду на це напрацювали комплекс заходів щодо протидії планам ворога
За його словами, найбільша увага — питанням сталої логістики підрозділів Сил оборони України, а також протидії використанню противником FPV-дронів, розвідувальних БпЛА, артилерії та мінометів. Відпрацювали додаткові варіанти дій за різних умов розвитку ситуації.
Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат як у живій силі, так і в техніці, локалізовуючи його пересування. Наші командири діють з обов’язковим врахуванням необхідності збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу. Боротьба триває. Слава Україні!
