Кремль усиливает русификацию на ВОТ: новая стратегия Путина предусматривает массовое вмешательство в украинскую идентичность – ЦПД
Киев • УНН
Россия официально закрепляет политику тотальной русификации украинцев на временно оккупированных территориях, приняв стратегию нацполитики до 2036 года. Документ предусматривает привлечение 2,5 млн жителей к "общероссийским мероприятиям" и увеличение роли русского языка.
Детали
В документе, подписанном Путиным, отдельным пунктом определяется распространение так называемого "укрепления российской идентичности" именно на ВОТ. Стратегия предусматривает привлечение более 2,5 млн жителей оккупированных регионов к "общероссийским мероприятиям" и резкое увеличение роли русского языка в публичном пространстве. Также прописано, что не менее 50% этнокультурных событий должны быть направлены на продвижение русской культуры.
В ЦПД подчеркивают, что эти меры призваны вытеснить украинский язык и национальную идентичность, интегрировав ВОТ в российское информационное и культурное пространство. Отмечается, что документ является частью системной политики уничтожения украинской самобытности под риторикой о "единстве многонационального народа".
Таким образом, подчеркивают в Центре, кремль стремится окончательно закрепить оккупацию и навязать украинцам на захваченных территориях собственную культурно-политическую модель.
