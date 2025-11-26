Кремль усиливает русификацию на ВОТ: новая стратегия Путина предусматривает массовое вмешательство в украинскую идентичность – ЦПД

$42.400.03
48.950.03
ukenru
16:49 • 3342 просмотра
В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго
15:50 • 8270 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 10244 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 5874 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 8260 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 3576 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 3334 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 2534 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
14:29 • 7372 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 17834 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях26 ноября, 08:27 • 20253 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto26 ноября, 08:59 • 39954 просмотра
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб26 ноября, 10:28 • 13986 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto12:02 • 25646 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 14083 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 4754 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto15:49 • 10244 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo14:17 • 17834 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 14233 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 20748 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 30911 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 65242 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 82322 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 82466 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 89223 просмотра
Кремль усиливает русификацию на ВОТ: новая стратегия Путина предусматривает массовое вмешательство в украинскую идентичность – ЦПД

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Россия официально закрепляет политику тотальной русификации украинцев на временно оккупированных территориях, приняв стратегию нацполитики до 2036 года. Документ предусматривает привлечение 2,5 млн жителей к "общероссийским мероприятиям" и увеличение роли русского языка.

Кремль усиливает русификацию на ВОТ: новая стратегия Путина предусматривает массовое вмешательство в украинскую идентичность – ЦПД
Фото: AP

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает: Россия официально закрепляет политику тотальной русификации украинцев на временно оккупированных территориях, приняв стратегию нацполитики до 2036 года. Об этом пишет УНН.

Детали

В документе, подписанном Путиным, отдельным пунктом определяется распространение так называемого "укрепления российской идентичности" именно на ВОТ. Стратегия предусматривает привлечение более 2,5 млн жителей оккупированных регионов к "общероссийским мероприятиям" и резкое увеличение роли русского языка в публичном пространстве. Также прописано, что не менее 50% этнокультурных событий должны быть направлены на продвижение русской культуры.

россия не планирует завершать войну, продолжая террор и агрессию - ЦПД СНБО26.11.25, 13:42 • 2170 просмотров

В ЦПД подчеркивают, что эти меры призваны вытеснить украинский язык и национальную идентичность, интегрировав ВОТ в российское информационное и культурное пространство. Отмечается, что документ является частью системной политики уничтожения украинской самобытности под риторикой о "единстве многонационального народа".

Таким образом, подчеркивают в Центре, кремль стремится окончательно закрепить оккупацию и навязать украинцам на захваченных территориях собственную культурно-политическую модель.

"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД26.11.25, 05:33 • 27251 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина